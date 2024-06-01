Один из старейших футбольных клубов мира выиграл свой первый трофей 150 лет назад. Где он сейчас

Queen's Park был основан в 1867 году, и все свои 10 трофеев старейший шотландский футбольный клуб выиграл в 19-м веке.

Недавно Селтик в драматическом финале Кубка Шотландии на Hampden Park победил Рейнджерс. А ровно 150 лет назад победителем первого финала турнира стал Queen's Park из Глазго. В следующих 16 розыгрышах соревнования "пауки" победили еще 9 раз. И хотя все эти победы датировались еще 19-м веком, Квинз Парк до сих пор занимает почетное третье место после Селтика и Рейнджерс по победам в Кубке Шотландии. К тому же Queen's Park дважды играл в финале Кубка Англии (1884 и 1885 годы, вскоре на выступление шотландских команд в Кубке Англии было наложено вето). А еще до 2020 года был владельцем Hampden Park, являющегося домашним стадионом сборной Шотландии. А еще благодаря Квинз Парк усовершенствовали футбольные правила — на воротах появилась перекладина (до этого не было), и ввели смену ворот после первого тайма (до этого менялись воротами после каждого забитого гола).

Вдохновившись удивительной историей старейшего шотландского клуба, Максим Розенко и Даниил Тихомиров посетили последний матч сезона Scottish Championship, в котором Queen's Park потребовалась победа, чтобы остаться во втором по силе шотландском дивизионе.

Благодаря профессиональной работе СМИ советника Квинз Парк Крейга Стюарта мы пообщались с президентом клуба Graeme Shields, директором клуба Грегором Холлом, руководителем коммерческой службы Kieran Koszary и даже совершили небольшое путешествие на место, где 150 лет назад состоялся первый финал Кубка Шотландии.

Квинз Парк придумал игру в пас

Queen's Park был создан 9 июля 1867 года. Практически до конца 19 века "пауки" были доминантной силой в Шотландии. Достаточно сказать, что в дебютном матче сборной Шотландии, вышедшей 30 ноября 1872 года на поле против Англии, все 11 игроков сборной представляли Квинз Парк, и носили синие футболки — в то время цвета Квинз. В дальнейшем цветовая гамма Queen's Park изменилась, в отличие от формы сборной Шотландии.

"В 19 веке шотландцы регулярно выигрывали у англичан, - рассказывает Крейг Стюарт . - Именно игроки Квинз Парк придумали игру в пас. Англичане на то время злоупотребляли индивидуальным мастерством. Также благодаря "паукам" были внесены революционные изменения в футбольные правила — на воротах появилась перекладина, а смена ворот начала практиковаться после первого тайма. До этого менялись воротами после каждого забитого гола.

В 1893 году Квинз выиграл десятый Кубок Шотландии, и пока это последний трофей для "пауков". К тому времени уже расправили крылья другие команды из Глазго Селтик и Рейнджерс, которые продолжают доминировать в Шотландии по сей день.

Удивительная география зарубежных туров Квинс

С высокой вероятностью, среди любительских футбольных клубов Queen's Park — абсолютный лидер по зарубежным матчам и турам.

"В 1898 году Квинз Парк уехал в Данию с целью познакомить скандинавскую страну с футболом, - продолжает свой рассказ Стюарт. - Далее последовали Бельгия, Нидерланды, Франция, Германия, Швейцария, Мальта. После паузы, связанной со Второй мировой войной, команда вновь активно выступала на международной арене. С 1953 года пауки сыграли еще в 30 зарубежных турах.

Квинс Парк и Hampden Park

Осенью прошлого года Hampden Park отметил свое 120-летие. Это уже третья арена с идентичным названием, которое было основано Квинз Парк. Решение было принято в 1899 году, чтобы выдерживать конкуренцию со стороны Селтика и Рейнджерс, которые имели в то время более современные домашние арены. Сразу было решено, что стадион будет самым большим в мире. Построение заняло более трех лет, "Хэмпден Парк" был открыт 31 октября 1903 года и мог вместить 100 000 зрителей. В период между 1927 и 1937 годами арена была увеличена таким образом, что на пике она могла вместить 150 000 (!). 149 415 посетителей на матче Шотландия — Англия в 1937 году является европейским рекордом для международного футбольного матча. "Хэмпден Парк" был самым большим стадионом в мире до 1950 года, когда было завершено строительство "Мараканы" в Рио-де Жанейро.

Сейчас арена вмещает 51 866 зрителей и принадлежит Шотландской футбольной ассоциации. Queen's Park долгое время сохранял право собственности на землю, приобретенную клубом еще в 19-м веке. Шотландская футбольная ассоциация (SFA) имела договор аренды до 2020 года, но за два года до конца действия договора заключила соглашение о покупке "Хэмпдена" у Квинс Парк по истечении срока аренды за 5 миллионов фунтов стерлингов.

"До 2020 года клуб был владельцем Hampden Park, но его менеджментом занималась SFA, - рассказывает нам президент Queen's Park Graeme Shields , который в начале разговора поделился своими воспоминаниями о посещении Киева в 2006 году, когда на НСК Олимпийская сборная Украины играла против Шотландии. - SFA сделала нам предложение, которое мы в итоге приняли. И в августе 2020 года передали права собственности на стадион SFA. и на следующий сезон. При этом на арене "Малый Хэмпден", которая осталась в нашей собственности, продолжают проводить тренировочные сборы мужская и женская сборные Шотландии.

Как Квинз Парк остался в Чемпионшипе

Заключительную домашнюю игру в шотландском Чемпионшипе Queen's Park проводил из Airdrieonians. "Паукам" нужна была победа — она гарантировала место во втором по силе шотландском дивизионе на следующий сезон. Матч посетили 2009 зрителей. Квинз Парк может похвастать прогрессом в увеличении посещаемости по сравнению с предыдущими сезонами. Если в розыгрыше-2021/22 в среднем матче команды посещали 593 фана, в сезоне-2022/23 — 911 болельщиков, то в кампании-2023/24 цифра увеличилась почти вдвое — до 1798 фанов. Но, например, в сезоне-2012/13 посещаемость домашних матчей "пауков" составляла 2 803 болельщика.

Директор Queen's Park Грегор Холл, который уже 55 лет является фаном команды (болеет за "пауков" с 5 лет) прогнозирует, что домашние матчи Квинз Парк в Премьершип против Селтика и Рейнджерс на "Гэмпден Парк" потенциально могут собирать до 30 000 болельщиков . Кстати, рекордным показателем для Квинз Парк является матч против Рейнджерс 18 января 1930 года. Тогда на "Хэмпден Парк" "пауки" собрали 95 722 зрителя.

Квинз Парк ведет работу, чтобы расширить собственную фан-базу. И, как мы видим, за последние годы есть некоторые успехи. На матче с Airdrieonians работало более 10 журналистов, более 2000 фанов эмоционально поддерживали команду. Lets go, spiders ("Давайте, пауки"), "Камон, Квинз" - звучало с трибун. Среди зрителей были и несколько десятков детей, которых руководитель коммерческой службы клуба Kieran Koszary во втором тайме лично угостил scotch pies (шотландский пирог). Дети так энергично болели за Квинз, что, вероятно, во взрослом возрасте предпочтут именно "пауков", а не более популярные сейчас Селтик и Рейнджерс.

В итоге Queen's Park выиграл у Airdrieonians 2:0, что гарантировало ему место в Чемпионшипе в следующем сезоне. В котором, вполне возможно, пауки сделают еще один качественный шаг вперед.

Из любителей в профессионалы

Пока же качественный шаг в развитии клуба состоялся 14 ноября 2019, когда Квинз наконец-то получил профессиональный статус. В течение 152 лет команда из Глазго была любительским клубом. Чем, наверное, гордилась. Но любительский статус лишал Queens Park некоторых серьезных преимуществ. К примеру, воспитанники переходили в другие клубы без компенсации. В этом списке — 30-летний капитан сборной Шотландии и защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон, с 15 до 19 лет выступавший за Квинз. Решение получить профессиональный статус поддержали 91% членов клуба. Это позволило подписывать долгосрочные контракты с игроками и получать трансферные комиссии. За это время "пауки" поднялись с третьего по силе дивизиона Шотландии во второй (Чемпионшип). Следующая задача десятикратного победителя Кубка Шотландии – попасть в Премьер-лигу.

Легенда о Фергюсоне

Среди самых известных питомцев Queen's Park — 82-летний Алекс Фергюсон, родившийся в Глазго, и свой дебютный матч за взрослую команду "пауков" он провел в 16-летнем возрасте. Затем об этом матче Фергюсон написал в своей книге. Алекс играл на позиции нападающего, забил гол, но Квинз проиграл 1:2. Учитывая любительский статус клуба, параллельно легендарный в будущем тренер работал на кораблестроительном заводе помощником мастера и цеховым стюардом профсоюзной организации.

В перерыве матча Алекс пожаловался в раздевалке своим более опытным одноклубникам, что один из защитников команды-соперницы его укусил, - рассказывает нам еще одну легендарную историю Крейг Стюарт. - "Так укуси и ты его", - философски ответил один из партнеров. Согласно легенде, эту рекомендацию 16-летний Фергюсон претворил в жизнь во второй половине матча.

Максим Розенко, Даниил Тихомиров, Чемпион, по Глазго