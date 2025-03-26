Громкий поворот в деле смерти Марадоны: арестован бывший охранник футболиста

Расследование смерти Диего Марадоны получило неожиданный поворот – его бывшего телохранителя Хулио Сесара Корию арестовали прямо в зале суда.

По данным издания The Sun, прокурор Патрисио Феррари обвинил мужчину во лжи под присягой, поскольку Кория утверждал, что не общался с врачом Марадоны Леопольдо Лукке, хотя их переписка в WhatsApp доказала обратное.

Охранник также изменил свои показания относительно реанимации футболиста, что вызвало подозрения судей. После короткого совещания было принято решение о его немедленном аресте.

AFP

На скамье подсудимых также находятся семь медицинских работников, которых обвиняют в убийстве с возможным умыслом. Ранее дело рассматривалось как непредумышленное убийство, но после заключения медицинской экспертизы, которая указала на халатность, его переквалифицировали.

Прокурор назвал последние дни Марадоны "Домом ужасов" из-за ненадлежащих условий ухода. Также стало известно, что футболиста похоронили без сердца, чтобы предотвратить возможную кражу.

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Напомним, Марадона умер в 2020 году от сердечного приступа в своем доме в Буэнос-Айресе.

Ранее сообщалось, что прокурор показал шокирующее фото Марадоны после смерти.