Шевченко включат в Зал славы итальянского футбола
Экснападающий сборной Украины и Милана Андрей Шевченко станет членом Зала славы итальянского футбола.
Об этом сообщает Федерация футбола Италии.
12 церемония Зала славы итальянского футбола состоится в понедельник, 11 ноября, на базе сборной Италии в Коверчано.
Андрей Шевченко попал в номинацию "иностранный футболист". Игрока отметили за престиж Серии А. Во время своих выступлений в Милане украинец стал обладателем Золотого мяча-2024 и выиграл с клубом Лигу чемпионов.
Новые члены итальянского Зала славы
- Итальянский футболист: Даниэле Де Росси
- Тренер: Лучано Спаллетти
- Иностранный футболист: Андрей Шевченко
- Ветеран: Роберто Бонинсэнья
- Менеджер: Ариедо Брайда
Напомним, что в Италии зал славы был создан в 2011 году, в него включают тех, кто оставил заметный след в истории итальянского футбола.
Кандидатов отбирает специальное жюри, состоящее из главных редакторов ключевых спортивных газет страны. В этом году Зал славы пополнили сразу 10 человек.
Накануне сообщалось, что выигравший Шевченко Золотой мяч-2004 признан одним из трех крупнейших "ограблений" в истории награды.