Шевченко включат в Зал славы итальянского футбола

Экснападающий сборной Украины и Милана Андрей Шевченко станет членом Зала славы итальянского футбола.

Об этом сообщает Федерация футбола Италии.

12 церемония Зала славы итальянского футбола состоится в понедельник, 11 ноября, на базе сборной Италии в Коверчано.

Андрей Шевченко попал в номинацию "иностранный футболист". Игрока отметили за престиж Серии А. Во время своих выступлений в Милане украинец стал обладателем Золотого мяча-2024 и выиграл с клубом Лигу чемпионов.

Новые члены итальянского Зала славы

Итальянский футболист: Даниэле Де Росси

Тренер: Лучано Спаллетти

Иностранный футболист: Андрей Шевченко

Ветеран: Роберто Бонинсэнья

Менеджер: Ариедо Брайда

Напомним, что в Италии зал славы был создан в 2011 году, в него включают тех, кто оставил заметный след в истории итальянского футбола.

Кандидатов отбирает специальное жюри, состоящее из главных редакторов ключевых спортивных газет страны. В этом году Зал славы пополнили сразу 10 человек.

Накануне сообщалось, что выигравший Шевченко Золотой мяч-2004 признан одним из трех крупнейших "ограблений" в истории награды.