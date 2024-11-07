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Шевченко включат в Зал славы итальянского футбола

Олександр Булава — 7 ноября 2024, 17:48
Шевченко включат в Зал славы итальянского футбола

Экснападающий сборной Украины и Милана Андрей Шевченко станет членом Зала славы итальянского футбола.

Об этом сообщает Федерация футбола Италии.

12 церемония Зала славы итальянского футбола состоится в понедельник, 11 ноября, на базе сборной Италии в Коверчано.

Андрей Шевченко попал в номинацию "иностранный футболист". Игрока отметили за престиж Серии А. Во время своих выступлений в Милане украинец стал обладателем Золотого мяча-2024 и выиграл с клубом Лигу чемпионов.

Новые члены итальянского Зала славы

  • Итальянский футболист: Даниэле Де Росси
  • Тренер: Лучано Спаллетти
  • Иностранный футболист: Андрей Шевченко
  • Ветеран: Роберто Бонинсэнья
  • Менеджер: Ариедо Брайда

Напомним, что в Италии зал славы был создан в 2011 году, в него включают тех, кто оставил заметный след в истории итальянского футбола.

Кандидатов отбирает специальное жюри, состоящее из главных редакторов ключевых спортивных газет страны. В этом году Зал славы пополнили сразу 10 человек.

Накануне сообщалось, что выигравший Шевченко Золотой мяч-2004 признан одним из трех крупнейших "ограблений" в истории награды.

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