Шевченко: Оцениваю работу Реброва на очень высоком уровне

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко гордится результатами сборной Украины под руководством Сергея Реброва.

Об этом он рассказал во время встречи руководства УАФ с представителями СМИ. Его слова передает корреспондент Чемпиона Николай Дендак.

"Чем я горжусь? Я горжусь нашим сообществом, тем, что наши команды играют во всех турнирах, что футбол живет. Также я горжусь тем, что наша команда вышла на Евро в очень сложной ситуации. Была очень непростая группа, очень непростые матчи. Оцениваю работу Сергея Реброва на очень высоком уровне. О задачах: у нас молодая команда и если они выйдут из группы, то это будет хороший результат", - сказал Шевченко.

Напомним, сборная Украины пробилась на Евро-2024 через плей-офф. Сперва "желто-синие" выдали суперкамбэк против Боснии и Герцеговины, а затем одержали волевую победу над Исландией.

На групповом этапе чемпионата Европы команда Сергея Реброва сыграет против Бельгии, Словакии и Румынии. В рамках финального этапа подготовки к турниру украинцы проведут товарищеские матчи против Германии, Польши и Молдовы.