Легендарность зашкаливает: Шевченко вошел в топ-10 лучших игроков Восточной Европы в истории футбола
Андрей Шевченко занял седьмое место в рейтинге лучших восточноевропейских футболистов.
Рейтинг составил журналист издания FourFourTwo Том Генкок.
Топ-10 игроков Восточной Европы в истории футбола
- Ференц Пушкаш (Венгрия)
- Лев Яшин (СССР)
- Шандор Кочиш (Венгрия)
- Роберт Левандовский (Польша)
- Ласло Кубала (Венгрия)
- Йозеф Масопуст (Чехословакия)
- Андрей Шевченко (Украина)
- Нандор Хидегкути (Венгрия)
- Флориан Альберт (Венгрия)
- Йожеф Божик (Венгрия)
Кроме Шевченко, в список попали еще два украинских футболиста, которые выигрывали Золотой мяч - Олег Блохин (15 место) и Игорь Беланов (28).