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Легендарность зашкаливает: Шевченко вошел в топ-10 лучших игроков Восточной Европы в истории футбола

Игорь Чернявский — 22 июля, 02:05
Легендарность зашкаливает: Шевченко вошел в топ-10 лучших игроков Восточной Европы в истории футбола

Андрей Шевченко занял седьмое место в рейтинге лучших восточноевропейских футболистов.

Рейтинг составил журналист издания FourFourTwo Том Генкок.

Топ-10 игроков Восточной Европы в истории футбола

  1. Ференц Пушкаш (Венгрия)
  2. Лев Яшин (СССР)
  3. Шандор Кочиш (Венгрия)
  4. Роберт Левандовский (Польша)
  5. Ласло Кубала (Венгрия)
  6. Йозеф Масопуст (Чехословакия)
  7. Андрей Шевченко (Украина)
  8. Нандор Хидегкути (Венгрия)
  9. Флориан Альберт (Венгрия)
  10. Йожеф Божик (Венгрия)

Кроме Шевченко, в список попали еще два украинских футболиста, которые выигрывали Золотой мяч - Олег Блохин (15 место) и Игорь Беланов (28).

Ігор Бєланов Олег Блохін Андрій Шевченко

Андрій Шевченко

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