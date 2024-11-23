Шахтер разгромил Ингулец в 14 туре УПЛ

В субботу, 23 ноября, состоялся очередной матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором Шахтер уверенно победил Ингулец.

Встреча завершилась со счётом 6:0.

Ингулец продержался под напором "горняков" почти весь первый тайм, даже спасся в эпизоде ​​с пенальти, который не реализовал Судаков. Впрочем, в добавленные минуты команда Кобина все же пропустила – забил Бондаренко.

С начала второго тайма команда из Петрового посыпалась и через 10 минут пропустила еще дважды. Еще три гола подопечные Пушича реализовали ближе к завершению матча.

Чемпионат Украины – УПЛ

14 тур, 23 ноября

Шахтер – Ингулец 6:0 (1:0)

Голы: 1:0 – 45+1 Бондаренко, 2:0 – 47 Франьич, 3:0 – 50 Кевин, 4:0 – 70 Эгиналду, 5:0 – 79 Зубков, 6:0 – 85 Эгиналду

Нереализованный пенальти: 42 – Судаков (сейв голкипера)

Шахтер: Ризнык, Винисиус, Бондарь, Франьич, Азаров, Крыськив, Бондаренко (Марлон 82), Судаков (Педриньо 63), Зубков (Швед 80), Кевин (Невертон 63), Сикан (Эгиналду 63)

Ингулец: Паламарчук, Виливальд, Малыш (Скороход 85), Шершень, Волохатый (Волохатый 61), Мисик, Пятов, Сад (Резепов 61), Могильный (Лисняк 61), Белоцерковец (Дубилей 80), Кисленко

Предупреждения: 9 – Волохатый, 32 – Судаков, 53 – Мисик, 56 – Могильный

После этой победы Шахтер остался на третьей строчке турнирной таблицы, в активе "горняков" 29 очков. Ингулец с 6 баллами занимает последнее место, в следующем туре команда Кобина 29 ноября сыграет против Ворсклы. Шахтер 1 декабря примет Рух.