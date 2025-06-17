Шахтер узнал первого соперника в еврокубках

В первом раунде квалификации Лиги Европы донецкий клуб сыграет с финским Ильвесом.

Матчи состоятся 10 и 17 июля.

Первый поединок для подопечных Арды Турана будет номинально домашним.

Победитель противостояния выйдет во второй раунд квалификации Лиги Европы. Команда, которая проиграет, продолжит свой путь со второго раунда квалификации Лиги конференций.

Ранее сообщалось, что "горняки" будут проводить матчи квалификации к еврокубкам в столице Словении Любляне на арене "Стожице".

Путевку в квалификацию Лиги Европы донецкий клуб получил благодаря победе в Кубке Украины.

Недавно главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран представил свой тренерский штаб в украинском коллективе.