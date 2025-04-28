История дня. Шахтер с украинскими корнями стал призером Мундиаля-1958

Хотя сборная Украины не мечтает о медалях футбольных мундиалей, а наивысшим достижением сборной СССР было 4-е место ЧМ-1966, история знает украинских футболистов, которые становились призерами или даже чемпионами мира. Правда, ни Казимир Гнатов (Франция, 1958, бронза), ни Пьетро Верховод (Италия, 1982, золото) на тех турнирах на поле не выходили, впрочем, статус запасного игрока тоже надо заслужить.

Пьетро Верховод еще сыграл три матча на ЧМ-1990, где Италия добыла бронзу. Этот 65-летний защитник хорошо известен нам по играм за сборную Италии, Сампдорию, Ювентус, Милан. О нем мы еще поговорим. А сегодня в фокусе нашего внимания малоизвестный, но уважаемый игрок – Казимир Гнатов.

Анжуйская легенда

Казимир Гнатов появился в Дивизионе 1 (так до 2002 года называлась Лига 1) в 1951 году – через год после того, как высшую лигу французского футбола покинул Александр Скоцень. 20-летний сын украинских иммигрантов из Галичины пришел из любительского футбола в клуб Мец, который после годичного перерыва вернулся в Дивизион 1.

фк "Метц

Гнатов не был большой звездой, поэтому о его биографии известно очень мало. Он родился в 1929 году в городке Крюн в северо-восточной Франции, регионе Лотарингия, у границы с Люксембургом. Департамент Мерт-и-Мозель был шахтерским краем, поэтому отец футболиста работал в шахте по добыче железной руды – как большое количество польских, украинских, итальянских мигрантов во Франции.

Отцовским путем пошел сначала и Казимир. Работу в шахте он так удачно совмещал с футболом, что о нем узнали в столице Лотарингии городе Мец. Тренер Меца англичанин Эли Роуз искал экономные варианты усиления состава и рискнул пригласить дебютанта Гнатова и доверить ему левый фланг атаки. В сезоне 1952 года клуб неожиданно занял высокое 5-е место. Гнатов сыграл 28 матчей и забил 5 голов. Следующий сезон был для Меца не таким удачным – 12-е место, в активе Казимира – 32 игры и 6 голов.

Заработав имя и репутацию, Гнатов переехал в Париж: клуб Стад Франсе как раз вернулся в Дивизион 1. Однако, хотя в течение сезона Казимир в 29 матчах забил 9 голов, клуб финишировал на 16-м месте из 18 и вылетел в Дивизион 2.

Гнатов в Стад Франсе, нижний ряд посередине

Два сезона Гнатов фактически пропустил, а в 1956 году перешел в клуб Анже, который только что вернулся в Дивизион 1. В свое время в Анже начинал свою карьеру великий Раймон Копа.

Гнатова пригласил в столицу исторической области Анжу (помните анжуйское вино в "Трех мушкетерах"?) австрийский тренер Вальтер Преш. Украинец, который сменил игровое амплуа с вингера на опорного полузащитника, сыграл там семь полноценных сезонов (более 30 матчей ежегодно, всего 243 игры, 19 голов). В сезоне 1957 года Анже дошел до финала Кубка Франции, где уступил Тулузе со счетом 3:6. Подобное достижение клуб повторил лишь в 2017 году (поражение от ПСЖ – 0:1).

В сезоне 1958 года Анже стал четвертым в Дивизионе 1. Этот показатель клуб превзошел единственный раз, став третьим в сезоне 2015 года.

Класс 1958 года

В мае 1958 года двух игроков успешного Анже, 29-летнего хавбека Казимира Гнатова и 25-летнего форварда Стефана Брюи, вызвали в сборную Франции, которая отправилась на чемпионат мира в Швецию. Гнатов, получивший 9-й номер, встретился в сборной с бывшим одноклубником по Мецу, голкипером Франсуа Реметтером, который в то время играл в Бордо.

Можно сказать, что несколько игроков того состава получили "счастливый билет". Так, возможно, будущий рекордсмен мундиалей по забитым голам (13) Жюст Фонтен не попал бы в сборную, если бы накануне турнира не травмировался форвард Расинга Таде Сизовски (поляк Тадеуш Сизовский), который в квалификации забил пять мячей в ворота Бельгии (6:3).

В сборной одновременно появилось несколько вакансий – после того, как в апреле 1958-го группа футболистов алжирского происхождения оставили свои клубы и бежали в Тунис, где они основали сборную Фронта национального освобождения Алжира. Среди них, в частности, были вызваны в "Ле Бле" хавбек Абдельазиз Бен-Тифур (Монако, участник ЧМ-1954), центральный защитник Мустафа Зитуни (Монако), форвард Рашид Меклуфи (Сент-Этьен). Не исключено, что именно на места Бен-Тифура и Меклуфи тренер Альбер Батте позвал Казимира Гнатова и Стефана Брюи. Почему бы не сделать такое красивое предположение?

Однако выйти на поле в матчах мундиаля Гнатову не суждено было – как и вообще сыграть за сборную Франции, так сложилась судьба. Он в Швеции со скамейки запасных наблюдал, как французы в группе разбили Парагвай (7:3), уступили Югославии (2:3) и одолели Шотландию (2:1). Выйдя из группы с первого места, "синие" в четвертьфинале переехали Северную Ирландию (4:0). Но в полуфинале уже их сокрушила (2:5) Бразилия с юным Пеле, который сделал хет-трик. В матче за бронзу французы поиздевались над чемпионами мира ФРГ – 6:3.

Рядом с неудержимым Фонтеном звездами той команды были двое поляков – великий Раймон Копа (Копачевский), атакующий хавбек Реала, который в том году получил "Золотой мяч", и форвард Ланса Мариан Виснески (Вишневский). Если бы Таде Сизовски попал на ЧМ-1958, французских поляков было бы трое, а если бы он не травмировался перед ЧМ-1954 (вот уж нефарт), в составе "Ле-Бльо" на том турнире было бы аж пятеро поляков: тогда в Швейцарии рядом с Копа (Реймс) в составе находились вратарь Сезар Румински (Лилль), защитник Гийом Бигански (Лилль) и форвард Леон Гловацки (Реймс). А вот темнокожих африканцев тогда в сборной Франции не было – сегодня трудно представить себе такую картину.

Финиш на Западе

После 1958 года прогресса в игре Анже больше не было. Когда в сезоне 1963 Казимир Гнатов покинул клуб, Анже с тренером Антуаном Паскини финишировал 13-м. 34-летний хавбек подался на футбольную пенсию – в скромный полулюбительский клуб Шамуа Ньорте из городка Ньор (регион Аквитания). Клуб выступал в 3-м Дивизионе, а Гнатов там стал играющим тренером. При его каденции Шамуа (шамуа – это разновидность альпийских коз) или просто Ньор дважды занимали в своей лиге второе место и раз были пятыми. Через шесть лет, в сезоне 1973, Гнатова еще раз пригласили в клуб, где он работал вместе с Робером Шарье. Он стал одним из всего трех специалистов, которые тренировали Ньор дважды.

Интересный момент: клубный стадион Ньора под названием "Стад Вениз Верт" был открыт 3 августа 1974 года товарищеским матчем между Шамуа Ньорте и Динамо Киев (!) То есть Казимир Гнатов стопроцентно должен был пообщаться с Валерием Лобановским и другими звездами Динамо. Затем стадион "Зеленая Венеция" (так называется улица, где он расположен) переименовали в честь Рене Гайяра, бывшего мэра Ньорте.

Казимир Гнатов связал всю свою дальнейшую жизнь с западной Францией: он умер в 2010 году в поселке Вуйе, расположенном в 10 км от Ньора.

Кстати, фамилия Гнатов хорошо известна в украинском спорте: львовский тяжелоатлет, заслуженный мастер спорта СССР Адам Гнатов (1944 – 2023) был чемпионом СССР (1971) и вице-чемпионом Европы (1972) в весе до 52 кг. Он был знаменит уникально маленьким ростом – 130 см. Это не помешало ему поставить ряд рекордов мира, СССР и Украины. Когда в 1972 году Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отменила сумму троеборья, исключив из программы жим, Адам Гнатов навсегда остался в истории как обладатель последнего мирового рекорда в жиме – 120,5 кг. Звали его Адам Казимирович – наверное, какой-то родственник нашего футбольного героя.