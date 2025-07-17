Шахтер определился со стадионом, на котором будет играть домашние еврокубковые матчи

Донецкий Шахтер определился с местом проведения домашних матчей еврокубков сезона-2025/26.

Об этом информирует пресс-служба "горняков".

Подопечные Арды Турана будут играть в польском городе Краков, на Городском стадионе имени Генрика Реймана, на котором играет местная Висла.

"Мы рады вернуться в Польшу, где имеем положительный опыт проведения еврокубковых матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА. Выбор Кракова был неслучайным – для нас это удобная локация с точки зрения логистики, а главное, что это город, где любят футбол, поэтому мы надеемся на искреннее гостеприимство местных болельщиков. Также понимаем, что в Польше проживает очень много украинцев, в том числе беженцев, поэтому мы рассчитываем на их мощную поддержку и энергию ", – резюмировал генеральный директор клуба Сергей Палкин.

Городской стадион имени Генрика Реймана в Кракове открыт в 1953 году. Генеральная перестройка состоялась в 2004-2011 годах, к Евро-2012, однако в финальную заявку от Польши стадион не попал.

Последняя реновация проводилась в 2022-2023 годах. Арена вмещает 33 326 зрителей и соответствует 4-й категории УЕФА.

В ближайшее время украинский клуб объявит о датах и порядке продажи билетов на следующие домашние матчи.

Напомним, что в первом раунде квалификации Лиги Европы донецкий клуб принимал Ильвес в словенской Любляне на стадионе "Олимпия".

Ранее Шахтер отклонил предложение РБ Лейпциг по Марлону Гомесу.