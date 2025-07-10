Победа Шахтера приблизила Украину к России в таблице коэффициентов УЕФА

Донецкий Шахтер с победы начал еврокубковую кампанию сезона-2025/26, деклассировав финский Ильвес в первом матче первого этапа квалификации Лиги Европы.

Эта победа принесла Украине 0,25 очка в таблицу коэффициентов УЕФА. Это позволило нашей ассоциации приблизиться в рейтинге к России, которая, хоть и дисквалифицирована, однако получает свои баллы каждый сезон (по 4,333). В начале этого розыгрыша Украина уступала России на 0,699 балла.

Этот рейтинг влияет на количество участников еврокубков от одной страны и их распределение по турнирам и стадиям. Сейчас Украина занимает 28 место, что дает 4 места в квалификациях (одно в Лиге чемпионов, одно в Лиге Европы и два в Лиге конференций).

Заметим, что результаты нынешних еврокубков будут иметь влияние на стартовую позицию Украины в розыгрыше 2027/28. Для ее улучшения нашей ассоциации необходимо подняться как минимум на 22 место. А чтобы сохранить нынешнее состояние – не упасть до 30 ступеньки.

* За победу в квалификации дается 1 балл (0,5 за ничью), затем количество очков делится на всех участников еврокубков от одной страны (Украину представляют Динамо, Шахтер, Александрия и Полесье).