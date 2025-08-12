Победить вопреки обстоятельствам: превью ответного матча Шахтер – Панатинаикос

В четверг, 14 августа, состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между донецким Шахтером и Панатинаикосом.

Поединок состоится на стадионе Городском стадионе Кракова имени Хенрика Реймана. Предлагаем ознакомиться с анонсом встречи, стартовый свисток которой запланирован на 21:00 по киевскому времени.

Шахтер должен мобилизоваться

Донецкий клуб неуверенно провел матч в Афинах – конечно, "горняки" имели свои моменты, но уехать домой при счете 0:0 позволила, в первую очередь, уверенная игра Дмитрия Ризныка. Чего только стоят спасения при ударе в конце первого тайма от Пельистри или на 80-й из центра штрафной площади. Справедливости ради, перед этим Эгиналду сам должен был открывать счет.

На выходных Шахтер потерял и первые очки в УПЛ, и Лассину Траоре. Форвард получил повреждение квадрицепса, вследствие которого остался без футбола на ближайшие пять месяцев. Также в матче с Карпатами отсутствовал Кевин, а сами "горняки" упустили победу в добавленное арбитром время.

⚽️ 6 голів, 23 удари, 1 видовищна гра 👏



📊 Статистика матчу «Карпати» 🆚 «Шахтар» від Wyscout 📊



👀 Дивіться також усі голи та огляд поєдинку: https://t.co/kCqPgFwlpk.#Shakhtar #КарпатиШахтар pic.twitter.com/RpXMBLnjcF — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 11, 2025

Поединок второго тура чемпионата Украины лишь подчеркнул имеющиеся проблемы в обороне Шахтера, а с потерей Кевина, Траоре и, потенциально, Эгиналду (который травмировался в первом матче с греческой командой), Арда Туран должен придумывать вариативность в атакующем звене. Возможно, самое время Георгию Судакову продемонстрировать миру, что он стоит 40 миллионов евро и "вытянуть" важный для команды матч.

Как прошла неделя в стане Панатинаикоса

Греческий клуб еще не начал борьбу в национальном чемпионате – матч первого тура против ОФИ Крит состоится только 23 августа. За это время в клубе попрощались с российским вратарем Юрием Лодыгиным и отчитались о двух футболистах, находящихся под вопросом на матч с Шахтером.

Панатинаикос

Фоти Иоаннидис продолжает заниматься индивидуально, а Тасос Бакасетас восстанавливается после травмы подколенного сухожилия. Отметим, что оба игрока являются важными исполнителями для Панатинаикоса – на счету Иоаннидиса 11+1 в 42 матчах прошлого сезона, а Бакасетас записал в свой актив 4+3 по системе "гол+пас".

Вместе с этим, после повреждений к полноценным тренировкам вернулись Анас Зарури и Манолис Сиопис – оба исполнителя являются приближенными к основному составу и способны усилить игру со скамейки запасных.

Квалификационная сетка Шахтера

Дончане, если пройдут греческий Панатинаикос в третьем раунде Лиги Европы, будут готовиться к дуэли с турецким Самсунспором за право сыграть на групповом этапе второго по статусу еврокубка.

В случае поражения от Панатинаикоса и вылета в Лигу конференций "горняки" встретятся с неудачником пары Серветт (Швейцария) – Утрехт (Нидерланды).

Комментарии тренеров

Проблемы в обороне Шахтера заметили не только болельщики и эксперты, но и Арда Туран отмечал что то, как команда сыграла против Карпат у собственных ворот – недопустимо.

Арда Туран Шахтер Донецк

"Мы не можем защищаться подобным образом. Мы должны отрабатывать наши моменты до конца и отрабатывать их правильно. В первую очередь, футбол – это игра друг против друга, и мы должны быть лучше именно в этом аспекте, должны лучше реагировать в момент, когда теряем мяч. Я считаю, что сегодня мы теряли мяч слишком просто. Это вещи, которые мы должны усовершенствовать, над которыми нужно работать", – говорил турецкий специалист.

Руй Витория в послематчевом комментарии похвалил свою команду за игру, сделав осторожный комплимент "горнякам".

Руй Витория Панатинаикос

"Мы сыграли очень хорошо тактически против одной из сильнейших команд квалификации. Конечно, полностью нейтрализовать такого соперника невозможно, поэтому они в конце матча имели свой момент. Но мы сыграли действительно здорово, а можем еще лучше", – рассказал наставник Панатинаикоса.

Букмекерские котировки

Интересно, что несмотря на неоднозначный матч с Карпатами и травмы атакующих игроков, специалисты значительно выше оценивают шансы Шахтера на победу, нежели греческого соперника.

Так, на победу "горняков" можно поставить с коэффициентом 1.70, тогда как триумф Панатинаикоса прогнозируется с показателем 5.20. Ничья может увеличить баланс игрока в 3.85 раза.

Где смотреть матч Шахтер – Панатинаикос

Посмотреть игру можно на канале единого телепула УПЛ ТВ – он доступен у большинства операторов и ОТТ платформ (MEGOGO, Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET TV и т.д.). Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Прогноз "Чемпиона": Победа Шахтера 2:1.