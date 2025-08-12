Победить вопреки обстоятельствам: превью ответного матча Шахтер – Панатинаикос
В четверг, 14 августа, состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между донецким Шахтером и Панатинаикосом.
Поединок состоится на стадионе Городском стадионе Кракова имени Хенрика Реймана. Предлагаем ознакомиться с анонсом встречи, стартовый свисток которой запланирован на 21:00 по киевскому времени.
Шахтер должен мобилизоваться
Донецкий клуб неуверенно провел матч в Афинах – конечно, "горняки" имели свои моменты, но уехать домой при счете 0:0 позволила, в первую очередь, уверенная игра Дмитрия Ризныка. Чего только стоят спасения при ударе в конце первого тайма от Пельистри или на 80-й из центра штрафной площади. Справедливости ради, перед этим Эгиналду сам должен был открывать счет.
На выходных Шахтер потерял и первые очки в УПЛ, и Лассину Траоре. Форвард получил повреждение квадрицепса, вследствие которого остался без футбола на ближайшие пять месяцев. Также в матче с Карпатами отсутствовал Кевин, а сами "горняки" упустили победу в добавленное арбитром время.
Поединок второго тура чемпионата Украины лишь подчеркнул имеющиеся проблемы в обороне Шахтера, а с потерей Кевина, Траоре и, потенциально, Эгиналду (который травмировался в первом матче с греческой командой), Арда Туран должен придумывать вариативность в атакующем звене. Возможно, самое время Георгию Судакову продемонстрировать миру, что он стоит 40 миллионов евро и "вытянуть" важный для команды матч.
Как прошла неделя в стане Панатинаикоса
Греческий клуб еще не начал борьбу в национальном чемпионате – матч первого тура против ОФИ Крит состоится только 23 августа. За это время в клубе попрощались с российским вратарем Юрием Лодыгиным и отчитались о двух футболистах, находящихся под вопросом на матч с Шахтером.
Фоти Иоаннидис продолжает заниматься индивидуально, а Тасос Бакасетас восстанавливается после травмы подколенного сухожилия. Отметим, что оба игрока являются важными исполнителями для Панатинаикоса – на счету Иоаннидиса 11+1 в 42 матчах прошлого сезона, а Бакасетас записал в свой актив 4+3 по системе "гол+пас".
Вместе с этим, после повреждений к полноценным тренировкам вернулись Анас Зарури и Манолис Сиопис – оба исполнителя являются приближенными к основному составу и способны усилить игру со скамейки запасных.
Квалификационная сетка Шахтера
Дончане, если пройдут греческий Панатинаикос в третьем раунде Лиги Европы, будут готовиться к дуэли с турецким Самсунспором за право сыграть на групповом этапе второго по статусу еврокубка.
В случае поражения от Панатинаикоса и вылета в Лигу конференций "горняки" встретятся с неудачником пары Серветт (Швейцария) – Утрехт (Нидерланды).
Комментарии тренеров
Проблемы в обороне Шахтера заметили не только болельщики и эксперты, но и Арда Туран отмечал что то, как команда сыграла против Карпат у собственных ворот – недопустимо.
"Мы не можем защищаться подобным образом. Мы должны отрабатывать наши моменты до конца и отрабатывать их правильно. В первую очередь, футбол – это игра друг против друга, и мы должны быть лучше именно в этом аспекте, должны лучше реагировать в момент, когда теряем мяч. Я считаю, что сегодня мы теряли мяч слишком просто. Это вещи, которые мы должны усовершенствовать, над которыми нужно работать", – говорил турецкий специалист.
Руй Витория в послематчевом комментарии похвалил свою команду за игру, сделав осторожный комплимент "горнякам".
"Мы сыграли очень хорошо тактически против одной из сильнейших команд квалификации. Конечно, полностью нейтрализовать такого соперника невозможно, поэтому они в конце матча имели свой момент. Но мы сыграли действительно здорово, а можем еще лучше", – рассказал наставник Панатинаикоса.
Букмекерские котировки
Интересно, что несмотря на неоднозначный матч с Карпатами и травмы атакующих игроков, специалисты значительно выше оценивают шансы Шахтера на победу, нежели греческого соперника.
Так, на победу "горняков" можно поставить с коэффициентом 1.70, тогда как триумф Панатинаикоса прогнозируется с показателем 5.20. Ничья может увеличить баланс игрока в 3.85 раза.
Где смотреть матч Шахтер – Панатинаикос
Посмотреть игру можно на канале единого телепула УПЛ ТВ – он доступен у большинства операторов и ОТТ платформ (MEGOGO, Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET TV и т.д.). Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
Прогноз "Чемпиона": Победа Шахтера 2:1.