Шахтер в матче с 6-ю голами сыграл вничью с Карпатами

В воскресенье, 10 августа, состоялся матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором Шахтеh сыграл вничью с Карпатами.

Встреча завершилась со счетом 3:3.

В первом тайме команды обменялись быстрыми голами: на мяч Невертона на 9-й минуте "львы" ответили классным выстрелом от Невеса. Впрочем, в середине 1-й половины игры Кауан Элиас снова вывел дончан вперед, на что Карпаты уже ничем не смогли ответить.

Во втором тайме команды показывали ровный футбол, Карпаты быстро смогли занести мяч в сетку ворот Потрошителя, однако гол Мирошниченко был отменен после просмотра VAR. За 13 минут до финального свистка Бруриньо все же сравнял счет, подарив надежду ничью, но уже через 5 минут Алиссон в третий раз за игру вывел Шахтер вперед.

Казалось, что для Карпат все завершится поражением, однако подопечные Лупашко проявили характер и уже в компенсированное арбитром время в третий раз сравняли счет усилиями Краснопира. В итоге боевая ничья 3:3 и первая потеря очков для Шахтера в новом сезоне УПЛ.

Чемпионат Украины - УПЛ

2 тур, 10 августа

Карпаты – Шахтер 3:3 (1:2)

Голы: 0:1 - 9 Невертон, 1:1 - 18 Невес. 1:2 - 23 Элиас, 2:2 - 77 Бруниньо, 2:3 - 82 Аллисон, 3:3 – 90+1 Краснопир

Карпаты: Домчак, Мирошниченко, Педросо, Бабогло, Полегенько, Танда (Бруниньо, 46), Дамиан, Альварес, Чачуа (Федор, 85), Шах (Пауло Витор, 74), Костенко (Карабин, 74), Игорь Невес (Краснопир, 7)

Шахтер: Ризнык, Бондарь, Марлон (Глущенко, 62), Азаров, Грамм (Матвиенко, 78), Конопля, Судаков, Бондаренко, Педриньо (Швед, 46), Невертон (Очеретько, 62), Элиас (Алиссон, 62)

Предупреждения: 28 – Азаров, 45 – Конопля, 64 – Краснопир, 90+8 – Мирошниченко

Напомним, 10 августа также состоялся матч между Полесьем и Колосом. Поединок завершился довольно неожиданным поражением подопечных Руслана Ротаня.