Шахтер отклонил первое предложение Наполи по Судакову

Донецкий Шахтер отклонил первое предложение Наполи по трансферу полузащитника Георгия Судакова.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Итальянцы предложили "горнякам" 35 млн евро. Украинский клуб требует более щедрое предложение, чтобы согласиться на трансфер игрока.

Отмечается, что Судаков заинтересован в переходе в Наполи, но пока нет соглашения между клубами.

🚨🇺🇦 Napoli have approached Shakhtar Donetsk for Georgiy Sudakov; but the club wants more than initial package in excess of €35m offered in order to give the green light.



Sudakov, understood to be keen on eventual move to Napoli but no club-to-club agreement so far. pic.twitter.com/6Zewlcj977 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 13, 2025

В текущем сезоне Судаков сыграл 35 матчей за "горняков" во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал шесть голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.

Ранее выдающийся экс-тренер Волыни Виталий Кварцяный высказался о перспективах 22-летнего полузащитника.