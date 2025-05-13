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Шахтер отклонил первое предложение Наполи по Судакову

Олександр Булава — 13 мая 2025, 23:45
Шахтер отклонил первое предложение Наполи по Судакову
Георгій Судаков
ФК Шахтар

Донецкий Шахтер отклонил первое предложение Наполи по трансферу полузащитника Георгия Судакова.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Итальянцы предложили "горнякам" 35 млн евро. Украинский клуб требует более щедрое предложение, чтобы согласиться на трансфер игрока.

Отмечается, что Судаков заинтересован в переходе в Наполи, но пока нет соглашения между клубами.

В текущем сезоне Судаков сыграл 35 матчей за "горняков" во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал шесть голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.

Ранее выдающийся экс-тренер Волыни Виталий Кварцяный высказался о перспективах 22-летнего полузащитника.

Шахтар Донецьк

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