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Шахтер определился с заявкой на матч Лиги чемпионов против Арсенала

Олександр Булава — 20 октября, 22:17
Шахтер определился с заявкой на матч Лиги чемпионов против Арсенала
ФК Шахтар

Главный тренер донецкого Шахтера Марино Пушич определился с заявкой на матч 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов сезона-2024/25 против Арсенала.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На поединок против английского коллектива отправятся 28 футболистов.

Заявка Шахтера

Голкиперы: Пузанков, Потрошитель, Твардовский, Фесюн.

Защитники: Франьич, Бондарь, Педро Энрике, Азаров, Винисиус Тобиас, Грамм, Матвиенко, Конопля, Фарина.

Полузащитники: Степаненко, Криськив, Швед, Судаков, Зубков, Глущенко, Бондаренко, Назарина, Марлон Гомес, Кевин, Педринью, Невертон.

Нападающие: Траоре, Эгиналду, Сикан

Шахтер имеет в активе 1 очко после двух туров ЛЧ, а "канониры" набрали 4 балла.

Поединок состоится во вторник, 22 октября, на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по Киеву. Чемпион проведет текстовую трансляцию встречи.

Напомним, соперниками горняков на этапе единой лиги также будут немецкие Бавария и Боруссия Дортмунд, швейцарский Янг Бойз, нидерландский ПСВ и французский Брест.

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