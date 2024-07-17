Шахтер начал продавать пакеты билетов на матчи Лиги чемпионов в Гельзенкирхене

Шахтер объявил о начале продаж пакетов билетов на матчи Лиги чемпионов-2024/25.

Об этом донецкий клуб сообщил в своем Instagram.

Покупка пакета Лиги чемпионов гарантирует посещение всех четырех матчей Шахтера на групповом этапе, которые будут проходить на Фелтинс-Арене в Гельзенкирхене, где свои домашние игры проводит местный Шальке.

Продажа будет проходить в два этапа: в течение первого (с 16 по 29 июля) она будет доступна только для владельцев абонементов Шахтера или Шальке. Второй этап стартует 29 июля и заканчивается 30 августа. Он будет доступен всем желающим.

Также в своих социальных сетях "горняки" опубликовали видео, главным лейтмотивом которого является ментальная связь между Шахтером и Шальке - оба клуба представляют города, славящиеся добычей угля.