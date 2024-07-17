Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Футбол

Шахтер начал продавать пакеты билетов на матчи Лиги чемпионов в Гельзенкирхене

Игорь Чернявский — 17 июля, 15:15
Шахтер начал продавать пакеты билетов на матчи Лиги чемпионов в Гельзенкирхене

Шахтер объявил о начале продаж пакетов билетов на матчи Лиги чемпионов-2024/25.

Об этом донецкий клуб сообщил в своем Instagram.

Покупка пакета Лиги чемпионов гарантирует посещение всех четырех матчей Шахтера на групповом этапе, которые будут проходить на Фелтинс-Арене в Гельзенкирхене, где свои домашние игры проводит местный Шальке.

Продажа будет проходить в два этапа: в течение первого (с 16 по 29 июля) она будет доступна только для владельцев абонементов Шахтера или Шальке. Второй этап стартует 29 июля и заканчивается 30 августа. Он будет доступен всем желающим.

Также в своих социальных сетях "горняки" опубликовали видео, главным лейтмотивом которого является ментальная связь между Шахтером и Шальке - оба клуба представляют города, славящиеся добычей угля.

Шахтар Донецьк Ліга чемпіонів-2024/25

Шахтар Донецьк

Шахтер подписал новый контракт с Винисиусом
Отпусти — Судаков песней Океана Эльзы просит трансфер у Шахтера
Шахтер — Ризеспор: онлайн видеотрансляция товарищеского матча
Шахтер отправил полузащитника в чемпионат Казахстана
Обновленный клубный рейтинг УЕФА: Шахтер занял самое низкое место за последние 15 лет

Последние новости