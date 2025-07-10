Шахтер – Ильвес: онлайн-трансляция

В четверг, 10 июля, в рамках первого раунда квалификации Лиги Европы УЕФА сезона 2024/25 донецкий Шахтер сыграет с финским клубом Ильвес.

Первый поединок состоится на арене "Стожице" в столице Словении – Любляне. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

"Чемпион" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка первого раунда квалификации Лиги Европы.

Ответный матч запланирован на 17 июля. Победитель двухматчевого противостояния получит шанс сыграть во втором раунде квалификации против турецкого Бешикташа.

Напомним, что по итогам сезона-2024/25 киевское Динамо стало чемпионом Украины, добыв 17-й титул в истории, а Шахтер завершил чемпионат на третьем месте – худшем результате клуба за последние 29 лет.