Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Футбол

Шахтер и Динамо сделали одинаковые предложения Днепру-1 по Пихаленку

Владислав Уткін — 29 мая, 09:58
Шахтер и Динамо сделали одинаковые предложения Днепру-1 по Пихаленку

Донецкий Шахтер и киевское Динамо сделали одинаковое предложение Днепру-1 по украинскому хавбеку Александру Пихаленку.

Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, столичный клуб первым предложил днепрянам около 2,5-3 миллиона долларов за трансфер игрока.

С своей стороны "горняки" воспользовались опцией в контракте о переходе 27-летнего футболиста из Шахтера в Днепр-1, что любое предложение, которое устраивает днепровский клуб, должно быть показано донецкому. Дончане ознакомились с предложением Динамо и приняли решение повторить его в отношении своего воспитанника.

Отмечается, что клаусула в личном контракте полузащитника, который истекает через год, составляет 6 миллионов евро.

Пихаленок перешел из Шахтера в Днепр-1 за один миллион евро в 2021 году.

В этом сезоне игрок забил 6 мячей и сделал 6 ассистов в 31 матче в составе днепрян.








Динамо Київ СК Дніпро-1 Олександр Піхальонок Шахтар Донецьк

Шахтар Донецьк

Сикан: Очень хотел бы попасть на Олимпийские игры
Жена игрока сборной Украины сообщила об измене мужа и опубликовала его переписки с другими женщинами
Новый клуб: вице-президент Колоса анонсировал трансфер Фесюна
Пушич: Хочу увидеть, как Реал выиграет Лигу чемпионов
Полесье победило Шахтер и пробилось в еврокубки: обзор матча

Последние новости