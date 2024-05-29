Шахтер и Динамо сделали одинаковые предложения Днепру-1 по Пихаленку

Донецкий Шахтер и киевское Динамо сделали одинаковое предложение Днепру-1 по украинскому хавбеку Александру Пихаленку.

Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, столичный клуб первым предложил днепрянам около 2,5-3 миллиона долларов за трансфер игрока.

С своей стороны "горняки" воспользовались опцией в контракте о переходе 27-летнего футболиста из Шахтера в Днепр-1, что любое предложение, которое устраивает днепровский клуб, должно быть показано донецкому. Дончане ознакомились с предложением Динамо и приняли решение повторить его в отношении своего воспитанника.

Отмечается, что клаусула в личном контракте полузащитника, который истекает через год, составляет 6 миллионов евро.

Пихаленок перешел из Шахтера в Днепр-1 за один миллион евро в 2021 году.

В этом сезоне игрок забил 6 мячей и сделал 6 ассистов в 31 матче в составе днепрян.























