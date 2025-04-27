Шахтер бьется за честь, Динамо – за легкое окончание сезона: анонс Классического

Давно Шахтер не подходил к "Классическому" в настолько беспомощном положении. Десять очков отставания от лидера за пять туров до конца – давайте будем реалистами, Динамо, даже если и проиграет сегодня, не растеряет такое отставание. Кроме матча с вечным соперником, у киевлян матчи с Полесьем, Ингульцом, Черноморцем, Колосом – и три матча из этих четырех они как-нибудь, да выиграют.

Можно даже поверить, что Динамо упустит титул – но это только подчеркивает, в насколько беспомощном положении находится Шахтер. На киевлян поддавливает Александрия, которая может быть недовольна судейством в матче с Рухом, но которая даже так отстает от лидера только на три очка. Да, у Динамо матч в запасе – но этот матч с Шахтером.

С другой стороны, Александрия опережает Шахтер аж на 7 очков – опять-таки с матчем гранда в запасе, но этот матч называется "Классческое". Получается, что "горняки" могут сыграть против Динамо вничью, даже хорошо выглядеть чисто по игре, но при этом уже на 99% проиграть место в топ-2. Александрия, если что, свои матчи с Динамо и Шахтером уже сыграла – возможности как-либо улучшить положение в очной встрече у грандов уже нет. У нее после выездов с Карпатам и Полесью (безусловно, тяжелейшим матчам) остались Верес в 29-м туре и Черноморец в 30-м – а эти команды, во-первых, просто не очень сильны, а во-вторых, могут к тому моменту не иметь ни малейшей мотивации.

В общем, для Шахтера ничья равносильна поражению – и Динамо не может этого не понимать. Соперник должен идти вперед большими силами, для многих лидеров киевского клуба комфортна игра вторым номером – так что можно ожидать, что киевский клуб выберет контратакующую модель.

Текущая форма

У Динамо уже шесть побед подряд, с 14 забитыми мячами и – что особенно удивительно, всего одним пропущенным. Бражко, конечно, с Буковиной привtз смешно, но главное откровение от Шовковского в этом году – в том, что оборона его команды перестала напоминать посмешище. Одного мяча часто хватает для победы, но Динамо им и не ограничивается: стал часто забивать Ярмоленко, на защиту титула лучшего бомбардира идет Ванат.

У Шахтера пять побед в последних шести матчах. Тоже, казалось бы, здорово, но: 1) с такой формой соперников один-единственный проигрыш Колосу перечеркнул если не всё, то очень многое; 2) Александрию и Полесье в Кубке обыграли только в овертайме, еле-еле.

Кстати – на мой взгляд, важнее всех факторов, связанных с событиями месячной и более давности, фактор очень разного количества сил, которые соперники потратили в полуфинале Кубка.

Из 11 игроков, которые вышли в стартовом составе на предыдущий матч чемпионата (3:0 с Оболонью), только один начал с первых минут матч против Буковины. Это, как ни странно, главный ветеран: Ярмоленко, может, удобнее играть все матчи в основе, когда он на пике формы. Остальные 10 человек представляли запас – и, честно говоря, первый тайм и провели так, что вряд ли заслужили большее доверие. Шахтер же против Полесья на его поле выставил всех сильнейших – и ещё и бился ими 120 минут.

Кадры решают все

Большим бустом, как минимум, к уверенности Шахтера на матч может считаться возвращения Дмитрия Ризныка. К Кириллу Фесюну нет больших претензий, но он сам сейчас восстанавливается от травмы – именно поэтому с Полесьем на скамейке сидел Твардовский.

Второй человек, на которого не может рассчитывать Пушич – Ефим Конопля. И это большая проблема именно против топ-соперника: Ефим лучше из всех правых защитников Шахтера отрабатывает в обороне. Винисиус Тобиас многовато убегает вперёд... А ещё после Полесья по индивидуальной программе тренировался Георгий Судаков – который, конечно, в таком матче очень нужен Шахтеру.

Кадровая ситуация Динамо безоблачна, как апрельское небо: ни одного травмированного, ни одного дисквалифицированного. Карточек, впрочем, и в Шахтере никто не перебрал.

Уголок статистики

Шахтер может одержать 390-ю победу на своем поле или потерпеть 40-е домашнее поражение в УПЛ.

Беспроигрышная серия Динамо продолжается в Чемпионате 27 матчей: 21 победа и 6 ничьих.

Безничейная серия Шахтера длится 5 игр: 4 победы и поражение.

Динамо не пропускает голов в Чемпионате в течение 441 минуты.

Шахтер при Марино Пушиче может забить 100-й гол в УПЛ (еще 1 мяч).

Голевая серия Андрея Ярмоленко (Динамо) продолжается 3 игры – 3 гола.

45-й гол в УПЛ может забить Владислав Ванат, 35-й – Александр Караваев, 25-й – Николай Шапаренко, 15-й – Назар Волошин (все – Динамо), Дмитрий Крыськив (Шахтер).