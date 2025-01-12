Рома с голом Довбика вырвала ничью в Болонье, Наполи обыграл Верону в 20 туре Серии А

В воскресенье, 12 января, четырьмя матчами продолжился 20-й тур Итальянской Серии А по футболу.

В частности, Дженоа победила Парму. Эта победа позволила клубу Руслана Малиновского приблизиться в турнирной таблице к Роме, за которую выступает другой украинец – Артем Довбик.

В другой встрече Интер победил Венецию и вплотную приблизился к лидеру первенства Наполи, у которого 44 пункта. Миланский клуб имеет на 1 балл меньше, но у него есть матч в запасе, который был перенесен через финал Суперкубка Италии.

Рома на выезде смогла на последних минутах спастись в игре с Болоньей. В добавленное время пенальти реализовал украинский нападающий Артем Довбик и установил окончательный счет встречи – 2:2. Для нападающего это был 10-й гол за "волков" в сезоне, также на его счету 3 ассиста. Сейчас римляне с 24 зачетными пунктами занимают 10-е место.

Наполи дома обыграл Верону и закрепился на первой строчке в турнирной таблице чемпионата. В активе неаполитанцев 47 очков, вторым идет Интер с 43 баллами, правда, у миланцев на два матча меньше.

Чемпионат Италии по футболу – Серия А

20 тур, 12 января

Дженоа – Парма 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 65 Френдруп

Венеция – Интер 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 16 Дармиан

Болонья – Рома 2:2 (0:0)

Голы: 0:1 – 58 Салемакерс, 1:1 – 61 Дилланга, 2:1 – 65 Фернюсон, 2:2 – 90+8 Довбик (пен)

Наполи – Верона 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – 5 Монтипо (автогол), 2:0 – 61 Ангисса

В субботу, 11 января, в рамках 20-го тура итальянской Серии А состоялись четыре поединка.