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Серия А перенесла матчи 33 тура из-за смерти Папы Римского

Олександр Булава — 21 апреля 2025, 12:00
Серия А перенесла матчи 33 тура из-за смерти Папы Римского

Руководство итальянской Серии А объявило о переносе оставшихся матчей 33 тура из-за смерти Папы Римского Франциска.

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Сегодня, 21 апреля, тур должен был завершиться четырьмя матчами. 

"После смерти Его Святейшества Лига может подтвердить, что сегодняшние матчи чемпионата Серии A были перенесены. О дате переноса матчей будет сообщено позже", говорится в сообщении.

Напомним, накануне Рома Артема Довбыка дома минимально обыграла Верону со счетом 1:0 благодаря голу Элдора Шомуродова и достигла длительной беспроигрышной серии.

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