Серия А перенесла матчи 33 тура из-за смерти Папы Римского

Руководство итальянской Серии А объявило о переносе оставшихся матчей 33 тура из-за смерти Папы Римского Франциска.

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Сегодня, 21 апреля, тур должен был завершиться четырьмя матчами.

"После смерти Его Святейшества Лига может подтвердить, что сегодняшние матчи чемпионата Серии A были перенесены. О дате переноса матчей будет сообщено позже", – говорится в сообщении.

Напомним, накануне Рома Артема Довбыка дома минимально обыграла Верону со счетом 1:0 благодаря голу Элдора Шомуродова и достигла длительной беспроигрышной серии.