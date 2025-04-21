Серия А перенесла матчи 33 тура из-за смерти Папы Римского
Руководство итальянской Серии А объявило о переносе оставшихся матчей 33 тура из-за смерти Папы Римского Франциска.
Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Сегодня, 21 апреля, тур должен был завершиться четырьмя матчами.
"После смерти Его Святейшества Лига может подтвердить, что сегодняшние матчи чемпионата Серии A были перенесены. О дате переноса матчей будет сообщено позже", – говорится в сообщении.
Напомним, накануне Рома Артема Довбыка дома минимально обыграла Верону со счетом 1:0 благодаря голу Элдора Шомуродова и достигла длительной беспроигрышной серии.