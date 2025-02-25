Играть сердцем: как смерть на поле Фоэ спасла жизни Эриксена, Муамба и Бенталеба

Хавбек Лилля Набиль Бенталеб отметился голом в первом же матче после возвращения на поле после остановки сердца.

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"Эта история достойна экранизации. Мы будто в облаках витали", – говорит Брюно Женезьо.

Это было 16 февраля, и его Лилль мучился на выезде против Ренна.

Опытный тренер приказал Набилю Бенталебу разминаться в середине второго тайма, а выпустить решился на 76-й минуте – при счете 0:0.

Бенталеб!

Когда-то он считался топ-талантом, играл за Тоттенхэм, Шальке, Ньюкасл, но в итоге оказался в шорт-листе Динамо. Не оправдал надежд – так бывает.

А уже 18 июня 2024-го с Набилем случился ужас. Во время спарринга 5х5 он потерял равновесие, упал; сердце остановилось.

Жизнь алжирцу спасли медики Лилля, у которых был при себе дефибриллятор. Они же довезли его до университетской больницы, где Бенталеба ввели в искусственную кому и, в итоге, он очнулся, ничего не помня, но уже с кардиостимулятором (ИКД) под кожей.

What a moment between Bentaleb and Lille’s fans 🇩🇿😍❤️ pic.twitter.com/mVOwrHKaha — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) February 22, 2025

Еще 10-15 лет назад с этим устройством запрещали даже гольф, но жизнь идет вперед, поэтому Бенталебу оставили выбор:

"Я и сам не верил, что вернусь. Было впечатление, что это нереально. Это был долгий, тяжелый труд многих людей. И мне помог Кристиан Эриксен, я с ним говорил и он меня успокаивал в некоторых моментах".

8 месяцев тренировок – вы не сможете почувствовать его состояние, когда федерация футбола разрешила играть, а тогда Брюно Женезьо позвал к себе.

Бенталеб!

На гол после выхода на замену у него ушло всего 227 секунд.

"Я играл весь прошлый сезон и не забил ни разу. Но здесь я знал, что забью. Это мой первый гол за Лилль, и он должен был случиться именно сегодня".

February 16: Nabil Bentaleb's day 🇩🇿🥹 pic.twitter.com/bVkDukKeFn — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) February 16, 2025

***

Наверное, с неба на это смотрел и улыбался Марк-Вивьен Фоэ.

Реакция футбола на проблемы с сердцем на поле началась именно с него – точнее, с его смерти.

Было 26 июня 2003-го, Камерун в Лионе играл полуфинал Кубка конфедераций против Колумбии, и Фоэ упал прямо в центре Жерлана.

Игроки остановились, трибуны замерли. Дефибриллятор? Да где его взять?! Бросились реанимировать голыми руками, а в больницу доставили только через 45 минут. К сожалению, слишком поздно. Все, что смогли врачи – констатировать причину смерти, гипертрофическую кардиомиопатию.

Книжка учит, что люди с такой патологией в пять раз чаще умирают от остановки сердца во время интенсивных физических нагрузок, чем при сидячем образе жизни.

Как он вообще попал в футбол?!

ФИФА в августе того же года отправила комиссию на чемпионат мира U17, и 70% подростков сказали, что никогда не проходили медосмотр. С этого и начались глубокие реформы.

Смерть Фоэ – это был большой шок. Камерунец прослыл нежным гигантом – из тех, кто мог нокаутировать пальцем, но взамен всегда улыбался. Фаны Ман Сити его обожали за самоотдачу и голы, а Камерун с Фоэ выиграл два подряд КАН, а вот без Марко – так его называли – развалился.

"Куда вы забрали моего сына?! Что с ним случилось?" – кричала мать Фоэ Зеппу Блаттеру.

Журналист Эрве Пено, знавший камерунца лично, признается – дописывал репортаж в слезах.

Фоэ умер всего в 28 лет, но еще при жизни начал возводить спорткомплекс в родном Яунде. После его смерти власти обещали все достроить, но деньги украли, и в заброшенных недостроях сейчас ночуют бездомные. Более того, семья Фоэ рассорилась из-за наследства, а сын Скотт без отца оказался в банде и получил 5 лет за ограбление.

Все наследие Марк-Вивьен нематериальное. Оно – в сохраненных жизнях и карьерах таких, как Бенталеб.

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А вот поколению Фоэ так не повезло.

В их времена календарь уплотнялся, нагрузки росли, а медицина еще отставала – и последствия были страшны.

В 2004-м на поле умер Миклош Фехер – игрок Бенфики и сборной Венгрии. Диагноз тот же – гипертрофическая кардиомиопатия.

В августе 2007-го во время матча Севильи стало плохо Антонио Пуэрте, одному из лучших молодых левых защитников мира. Друг Наваса и Рамоса даже самостоятельно дошел до раздевалки, где приступ повторился – и он уже не очнулся. Врачи постфактум обнаружили у Пуэрты аритмогенную дисплазию правого желудочка – неизлечимую наследственную болезнь, с которой в спорт нельзя.

В декабре 2007-го прямо на поле упал и больше не поднялся легенда Мазервелла Фил О'Доннелл – ему было 35. Левожелудочковая недостаточность – констатировали в больнице.

Был еще Дани Харке – талант Эспаньола и близкий друг Андреса Иньесты, умерший в 2009-м от остановки сердца сразу после тренировки.

Тогдашний главный врач ФИФА Иржи Дворжак констатирует, что без трагедий не было бы и изменений:

"Смерть Марко шокировала Исполком, и отношение людей, которые принимали решени я , изменилось. Мы и раньше проводили курсы, знали о возможных остановках сердца, но только пережив это вживую на самом высоком уровне перед сотнями камер, мы осознали – надо делать больше".

К 2010-му дефибрилляторы уже были на всех стадионах, принимавших матчи высокого уровня. 209 сборным раздали их бесплатно, и перед топ-турнирами проводили тренинги по использованию.

"Мы не могли гарантировать, что все бригады умели их использовать, но там, где мы несли прямую ответственность, например на Кубке конфедераций, мы проверяли их навыки", – говорит Дворжак.

ФИФА также ввела обязательные медосмотры для игроков перед каждым крупным турниром – и молодежными тоже.

The golden generation of Sevilla youth academy at the beginning of the 21st century.



🇪🇸Sergio Ramos

🇪🇸Antonio Puerta

🇪🇸Jesús Navas



Pure greatness. 🔴⚪️ pic.twitter.com/OJDFcyQa1I — Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) March 8, 2024

Еще бы, результаты не заставили себя ждать.

Так, в 2008-м дефибриллятор спас жизнь Рубена де ла Реда, 23-летнего хава Реала, которому пророчили большое будущее. На поле он не вернулся, но счастливо живет дальше.

В 2014-м на медосмотре нашли порок сердца у Мануэля Альмунии – экс-голкипера Арсенала. Он тоже бросил футбол и скоро устроился тренером вратарей в ОАЭ.

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Ну, или Фабрис Муамба – это вообще история для книжки.

В марте 2012-го, выступая за Болтон, конголезец внезапно упал, и спасли его именно новые рекомендации ФИФА. Врач Энди Митчелл побежал на поле еще до того, как Говард Уэбб это разрешил:

"Он падал бесконтрольно лицом вперед. Инстинкты подсказали, что здесь все очень серьезно".

Митчеллу бросились помогать врачи соперника, Тоттенхэма, и даже кардиолог Эндрю Динер, пришедший на матч случайно как болельщик.

Уже спустя 67 секунд после потери сознания Муамба получал сердечно-легочную реанимацию; спустя 2 минуты и 21 секунду врачи приложили дефибриллятор к его груди.

"Не думаю, что даже в больнице с этим бы справились быстрее. С Фабрисом мы все сделали очень слаженно".

Впрочем, даже так сердце не удавалось запустить аж 78 минут.

Опорник получил 15 разрядов по дороге в больницу и еще 15 – в палате, а помог аж 31-й. При этом причину остановки выявить так и не удалось.

Митчелл вспоминает, что когда Муамба проснулся, то первыми словами были: "Где Джош? Где мой сын?"

Он не помнил, как потерял сознание; даже не мог указать место. Более того, до сих пор Фабрис имеет небольшие проблемы с кратковременной памятью. Но главное – он живет полноценной жизнью с ИКД.

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Ясно, что после 78 минут путешествия в другой мир Муамба не имел шансов на футбол.

Но даже если бы остановка была короче, в 2012-м ИКД и спорт еще шли параллельными дорогами.

Пионерами на топ-уровне стали Дейли Блинд и Кристиан Эриксен, по чьим стопам и пошел Бенталеб.

Блинд в декабре 2019-го имел сердечный приступ во время матча с Валенсией в ЛЧ, ему вживили кардиостимулятор, после чего в августе 2020-го устройство вдруг отказало во время спарринга с Гертой – и Дейли снова упал на газон. У него миокардит.

"Ничего страшного. Устройство заменили. Блинд чувствует себя хорошо", – отрапортовал Аякс.

Сам защитник вспоминает более драматичную картину:

"Всем знакомо ощущение, когда ты слишком много лежишь на диване, а потом слишком быстро встаешь, и голова кружится. Это было то же самое, но в 10 раз сильнее".

Дейли говорит, что его вдохновил на возвращение отец Данни, тоже легенда Аякса:

"Врач тогда пришел и сообщил, что, может, я больше не буду играть. Кто-то скажет, что раз выжил – то уже хорошо, но это мое любимое дело, и это было больно. И отец тогда начал спрашивать обо всех деталях – что делать, какие шансы, как действует устройство. Каждый его вопрос к врачу заряжал меня, и я больше не видел возможности отказаться".

Another heartwarming family moment at this World Cup ❤️



Daley Blind scored for the Netherlands 🇳🇱 as they booked their spot to quarter-finals.



And he ran over to his father, who is part of backroom staff for Louis Van Gaal. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/sQXBPT8N6Z — Mimi Fawaz (@MimosaFawaz) December 3, 2022

Жирона, вероятно, счастлива – Дейли очень помог каталонцам в их суперсезоне-2023/24.

Ну, и еще Блинд много разговаривал с Кристианом Эриксеном, чье падение замертво стало самым страшным моментом Евро-2020. Грубо говоря, как и Муамба, датчанина тогда спас дефибриллятор.

"Я будто покинул этот мир на 5 минут, а потом вернулся", – говорит Эриксен, что с тех пор живет с ИКД, как и Блинд, и Бенталеб, которому уже сам датчанин посоветовал операцию; рассказал детали.

На деле это проще, чем может показаться.

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"Мы называем это шоковой коробкой, – говорит доктор Майкл Пападакис, преподаватель кардиологии в лондонском университете Сент-Джордж. – Она следит за вашим сердечным ритмом и, если обнаружит опасное для жизни нарушение, выведет вас из этого разрядом и запустит сердце".

По его словам, спортсменам-профессионалам ИКД стали советовать после публикации исследования Йельского университета в 2015 году.

440 атлетов, 4 года слежения, проверки каждые 6 месяцев – и за это время почти 10% атлетов получили разряд от своего ИКД во время занятий спортом после того, как он обнаружил нарушения сердечного ритма. Неисправностей ИКД, смертей или травм от сердечных приступов – ноль.

"Риск низкий, – говорит профессор Рейчел Лемперт, которая руководила исследованием. – Мы не можем сказать, что все спортсмены с ИКД должны заниматься интенсивными видами, но наши данные показывают, что многие могут участвовать с уверенностью, что устройство будет работать".

Блинд стал первым игроком с ИКД в Ла Лиге, Эриксен – в АПЛ, Бенталеб – в Лиге 1. Постепенно это становится вопросом выбора, хотя все еще есть те, кому категорически нельзя, как когда-то Пуэрте.

Чтобы больные не попадали в спорт, каждый из 92 профессиональных клубов Англии проверяет юношей при подписании первого контракта. В среднем отсеивают каждого 260-го.

Благодаря комплексу этих мер топлиги чувствуют себя безопаснее, чем когда-либо.

Остального мира это пока не касается.

Самое свежее – Хуан Искьердо из уругвайского Насьоналя, умерший в сентябре во время матча Копа Либертадорес. Как потом оказалось, он имел аритмию, но выступал дальше, чтобы кормить семью.

Тем временем в Лилле Брюно Женезьо пока не доверяет Бенталебу полные матчи, однако уже увеличил игровое время до 25 минут. История алжирца продолжается благодаря медицине, реформам и Фоэ, ставшего сакральной жертвой, которая их запустила.