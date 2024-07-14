Уругвай одолел Канаду в матче за третье место Копа Америка

В ночь с 13 на 14 июля сборная Уругвая обыграла Канаду в поединке за третье место Копа Америка 2024 года по футболу.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. Команды обменялись голами в первом тайме — на скорый мяч Родриго Бентанкура канадцы ответили точным ударом Исмаэля Коне.

Сборную Канады на 80-й минуте вывел вперед Джонатан Дэвид, однако Уругвай ответил голом Луиса Суареса на 90+2 минуте игры и перевел матч в серию пенальти, поскольку дополнительное время на турнире не предусмотрено регламентом.

В серии одиннадцатиметровых более точными были уругвайцы, реализовавшие четыре попытки. В Канаде же ошиблись Исмаэль Коне и Альфонсо Дэвис.

Копа Америка-2024

Матч за третье место, 14 июля

Канада - Уругвай 2:2 (1:1) - пен. 3:4

Голы : 0:1 - 8 Бентанкур, 1:1 - 22 Коне, 2:1 - 80 Дэвид, 2:2 - 90+2 Суарес

Напомним, в финале сборная Колумбии встретится с Аргентиной, ранее победившей Канаду с голом Месси.