Молодежная сборная Украины победила Северную Ирландию и квалифицировалась на Евро-2025

Молодежная сборная Украины по футболу (U-21) уверенно победила Северную Ирландию в матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2025.

Поединок завершился со счётом 2:0. Первый тайм начался с быстрого гола вингера киевского Динамо Назара Волошина. Он вывел свою команду вперед на 10 минуте.

А в середине первого тайма, на 30-й минуте, еще один динамовец Максим Брагару удвоил преимущество молодежной сборной Украины.

В конце 2 тайма подопечные Уная Мельгосы остались в меньшинстве, красную карточку получил Арсений Батагов. А в ворота Украины назначили пенальти, реализованное ирландцами.

Эта победа означает, что Украина гарантировала себе место на Евро-2025, поскольку даже если она займет второе место в группе, то станет одной из 3 лучших команд из других мест. Пока у команды максимальные 24 балла, у ближайшего преследователя Англии 19.

Евро-2025 (U-21). Квалификационный турнир.

Группа F, 8 тур

10 сентября

Северная Ирландия — Украина 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – 10 Волошин, 0:2 – 30 Брагару, 1:2 – 80 Аллен (пен.)

Следующий матч украинцы проведут 11 октября против сверстников из Англии.

В финальной части Евро-2025 выступят 16 команд: Словакия и 15 сборных, которые пройдут по результатам отбора — это девять победителей групп, три лучшие команды среди вторых мест и три победителя плейоф, в котором сойдутся шесть обладателей вторых мест.