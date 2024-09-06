Молодежная сборная Украины победила Сербию в матче квалификации Евро-2025

Молодежная сборная Украины по футболу (U-21) одержала волевую победу над Сербией в матче 7 тура отборочного турнира Евро-2025.

Поединок завершился со счётом 2:1. Первый тайм начался с быстрого гола соперников, после навеса с углового мяч оказался у открывшего счет Баждара. Из повторов можно предположить, что там был офсайд, однако на матче не работал VAR, поэтому гол засчитали.

Однако подопечные Уная Мельгосы ответили еще в первом тайме. Арсений Батагов запустил мяч из собственной половины на ход Назару Волошину, а тот точно пробил в дальний угол.

А уже на старте второго тайма украинцы получили право на пробитие пенальти. 11-метровый "паненкой" реализовал Егор Ярмолюк. Больше голов в матче не было.

Евро-2025 (U-21). Квалификационный турнир.

Группа F, 7 тур

6 сентября

Украина — Сербия 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 - 7 Баждар, 1:1 - 34 Волошин, 2:1 - 58 Ярмолюк (пен.)

Украина продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу группы с 7 победами без ничьих и поражений. Следующий матч украинцы проведут 10 сентября против сверстников из Северной Ирландии.

В финальной части Евро-2025 выступят 16 команд: Словакия и 15 сборных, которые пройдут по результатам отбора — это девять победителей групп, три лучшие команды среди вторых мест и три победителя плейофов, в котором сойдутся шесть обладателей вторых мест.