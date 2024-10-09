Сборная Украины U-17 одержала волевую победу над Косово в первом раунде отбора на Евро-2025

Сегодня, 9 октября, в бельгийском Генке сборная Украины U-17 сыграла в первом раунде отбора на чемпионат Европы 2025 против сверстников из Косово.

Матч завершился со счетом 2:4 в пользу "сине-желтых".

Первыми в противостоянии неожиданно вышли игроки Косово, на 4-й минуте Рин Ахмети поразил ворота украинцев (1:0). Через 8 минут косовары удваивают свое преимущество. Забитый мяч на счету Лирона Абдуллаху (2:0).

Впрочем, уже через 4 минуты украинцы играют один мяч, Дмитрий Зудин после передачи от Ярослава Милокоста сокращает разрыв в счете (2:1). Позже Зудин отмечается ассистом на Павла Люсина, который сравнивает счет встречи (2:2).

Украинцы успевают завоевать первенство до завершения первого тайма, Зудин оформляет дубль и выводит Украину вперед (2:3).

Во втором тайме дубль оформил и Павел Люсин, поразив на 62-й минуте ворота национальной сборной Косово (2:4).

Чемпионат Европы 2025 – квалификация

1 тур, 9 октября

Косово U-17 – Украина U-17 2:4 (2:3)

Голы: 1:0 – 4 Ахмети, 2:0 – 12 Абуллаху, 2:1 – 16 Зудин, 2:2 – 24 Люсин, 2:3 – 25 Зудин, 2:4 – 62 Люсин.

Предупреждение: 33 Онищук, 39 Петровский, 58 Залипко, 82 Ахмети.

Косово U-17: Кела, Терлабуки (Хоти, 71), Лугаксия (Вокри, 72), Байрами, Рашица, Шаля (Тахири, 85), Красничи (Граишта, 63), Мустафа, Ахмети, Ука (Буньяку, 63), Абдуллахе.

Украина U-17: Крапивин, Залипка (Калюжный, 83), Онищук, Милокост, Мельник, Джурабаев, Петровский (Ткаченко, 72), Люсин (Слива, 72), Зубрий, Зудин, Андрейко (Шишкевич, 83).

Следующим соперником национальной команды станет Казахстан. Матч состоится 12 октября, начало – в 15:00 по киевскому времени.

Во второй раунд отбора выйдут по две лучшие команды каждой группы. После этого 28 участников весной 2025 года в семи группах Лиги А будут соревноваться за семь путевок в финальный турнир, который пройдет в Албании.

Евро-2025 (U-17) станет для представителей УЕФА отбором на прошедший в Катаре чемпионат мира 2025 года.