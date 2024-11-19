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Сборная Сан-Марино установила несколько достижений в матче Лиги наций с Лихтенштейном

Станіслав Лисак — 19 ноября 2024, 09:16
Сборная Сан-Марино установила несколько достижений в матче Лиги наций с Лихтенштейном
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Сборная Сан-Марино по футболу на выезде обыграла Лихтенштейн в последнем 6 туре Лиги наций УЕФА в Дивизионе D. Сначала забили хозяева, но игроки Сан-Марино продемонстрировали характер и благодаря удачным атакам вырвали победу.

Страна, площадь которой составляет 61,2 км² сумела подняться в Лигу С. Также сборная Сан-Марино впервые в истории забила три гола в одном поединке.

Еще одним достижением команды является первая выездная победа в официальных встречах, а также санмаринцы впервые заняли не последнее место в квартете и даже выиграли группу.

С обзором исторического поединка вы можете ознакомиться на нашем сайте. Кроме матча Сан-Марино - Лихтенштейн 18 ноября состоялось еще 7 матчей Лиги наций УЕФА.

Сегодня, 19 ноября, решающий поединок в турнире проведет сборная Украины. Подопечные Сергея Реброва приедут в гости к Албании.

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