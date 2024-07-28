Эффект дежавю: Испания выиграла юношеское Евро-2024
Сборная Испании среди юношей до 19 лет выиграла чемпионат Европы 2024 года.
В финале "Фурия Роха" со счетом 2:0 победила Францию. Напомним, сборная Украины в полуфинале уступила именно французам.
Чемпионат Европы 2024 U-19, Северная Ирландия.
Финал, 28 июля
Испания U-19 - Франция U-19 2:0
Голы: 1:0 - Браво 41, 2:0 - Диао 69
Удаление: Гомис 77 (Франция)
Испанцы не проиграли ни одного матча на турнире, но на групповом этапе заняли второе место, пропустив вперед французов. В третьем туре будущие финалисты расписали результативную ничью 2:2.
Напомним, чемпионат Европы среди взрослых выиграла Испания. Наставник национальной сборной Луис Де Ла Фуэнте ранее был тренером юношеских сборных разных возрастов, в том числе и U-19.