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Эффект дежавю: Испания выиграла юношеское Евро-2024

Ігор Чернявський — 28 июля, 23:00
Эффект дежавю: Испания выиграла юношеское Евро-2024

Сборная Испании среди юношей до 19 лет выиграла чемпионат Европы 2024 года.

В финале "Фурия Роха" со счетом 2:0 победила Францию. Напомним, сборная Украины в полуфинале уступила именно французам.

Чемпионат Европы 2024 U-19, Северная Ирландия.
Финал, 28 июля

Испания U-19 - Франция U-19 2:0

Голы: 1:0 - Браво 41, 2:0 - Диао 69

Удаление: Гомис 77 (Франция)

Испанцы не проиграли ни одного матча на турнире, но на групповом этапе заняли второе место, пропустив вперед французов. В третьем туре будущие финалисты расписали результативную ничью 2:2.

Напомним, чемпионат Европы среди взрослых выиграла Испания. Наставник национальной сборной Луис Де Ла Фуэнте ранее был тренером юношеских сборных разных возрастов, в том числе и U-19.

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