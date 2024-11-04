В Азербайджане хотят натурализовать украинского полузащитника

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана хочет привлечь в юношескую сборную Азербайджана (U-19) полузащитника сборной Украины (U-17) Ролана Мустафаева.

Об этом сообщает azerisport.com.

По информации издания, некоторое время назад АФФА уже думала над этим вопросом, но сейчас перешла к конкретным действиям и ведет соответствующие переговоры.

Мустафаев является воспитанником украинской футбольной академии "Рух" и ныне выступает в ее юношеской команде (U-19). Он может играть на обоих флангах атаки, а также в качестве центрфорварда.

За сборную Украины U-16 Мустафаев сыграл три матча, в которых отличился двумя голами.

Отметим, что брат Ролана Эмиль Мустафаев является игроком главной сборной Азербайджана. Он защищает цвета житомирского Полесья.