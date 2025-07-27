Англия в серии пенальти победила Испанию и второй раз подряд выиграла чемпионат Европы среди женщин

Женская сборная Англии по футболу победила Испанию в серии пенальти в финальном матче чемпионата Европы-2025.

Испанки вышли вперед в середине первого тайма усилиями Марионы Кальдентей, однако во второй половине игре Алессия Руссо восстановила паритет, который продержался до 120 минуты встречи.

В серии послематчевых пенальти испанки вышли вперед после промаха Бетани Мид, однако затем представительницы "фурии рохи" не реализовали сразу 3 подряд удара, чем воспользовались англичанки. 3:1 в серии пенальти и второй подряд титул лучшей команды Европы среди женщин для команды "трех львов".

Чемпионат Европы по футболу среди женщин

Финал, 27 июля

Англия – Испания 1:1 (3:1 по пенальти)

Голы: 0:1 – 25 Кальдентей, 1:1 – 57 Руссо

Напомним, что в полуфинале Англия одержала волевую победу над Италией, сравняв счет на 96-й минуте и вырвав победу на 119-й.

Для английской сборной это был второй подряд выход в финал женского Евро и четвертый в целом. В предыдущем розыгрыше сборная "трех львов" одержала победу, обыграв в финале Германию.

Испания одолела именно "бундестим" во втором в истории полуфинале и первом с 1997-го, в финале турнира до сегодняшнего дня испанки никогда в истории не выступали.

В то же время сборная Германии является самой успешной женской командой в истории чемпионатов Европы. Немки 8 раз завоевывали золотые медали.