Саутгейт четко высказался по поводу своего будущего в сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что сейчас не время принимать решение по его будущему в национальной команде.

Об этом он рассказал в комментарии BBC.

"Сейчас не время говорить об этом. Мне нужно поговорить с важными людьми и дать себе немного времени. Сыграть в еще одном финале... Это большая честь — иметь такую возможность. Но сейчас очень тяжело пережить это поражение", — сказал Саутгейт.

Гарет работает главным тренером сборной Англии уже около 8 лет. За это время он дважды вывел команду в финал Евро и однажды в полуфинал чемпионата мира.