Самые молодые футболисты УПЛ: у них все так здорово начиналось

Возглавляет рейтинг самых молодых игроков УПЛ воспитанник футбольной академии харьковского Металлиста Кирилл Дигтярь, дебютировавший в первой команде 3 мая 2023-го в возрасте 15 лет 159 дней. Кирилл выступает за сборные Украины (U-16 и U-17). Сейчас центральному защитнику 16 лет, поэтому будем и дальше следить за его карьерой.

Кирилл Дегтярь

До Дегтяря более 20 лет рейтинг возглавлял Юрий Фенин, что провел свою первую игру за Таврию 4 ноября 1992-го в возрасте 15 лет и 186 дней. В общей сложности за Таврию нападающий сыграл 13 матчей, а в 1996 году уехал в Молдову, где в 1997-м стал чемпионом страны в составе Конструкторула.

Далее последовали выступления в Беларуси. Заканчивал Фенин в Эстонии, где в 2000 стал чемпионом в составе Левадии, а в следующем году выиграл Кубок и Суперкубок Эстонии. После футбола остался в этой стране, в городке Маарду, работал начальником производства на химическом заводе и при этом сохранил гражданство Украины.

Юрий Фенин

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Полузащитник Владимир Гапон первую игру за Волынь сыграл 20 мая 1995 года в возрасте 15 лет 290 дней. Далее в карьере Гапона были Черноморец, где за два сезона хавбек забил 12 голов, Нива Винница, ахтырский Нефтяник и Десна Чернигов. Окончил Владимир в Волыни в 2008 году, куда возвращался дважды. После этого приступил к тренерской работе.

Владимир Гапон

Уроженец Керчи Сергей Коврижкин свой первый матч за Таврию провел 12 мая 1995 года в возрасте 15 лет 314 дней. Эта игра стала для него единственной в составе первого чемпиона Украины. В 1999 году нападающий предпринял попытки закрепиться в Черноморце, но в итоге провел за первую команду всего 3 матча. Далее последовали житомирское Полесье, Оболонь и любительские команды. Окончил карьеру в 2007 в симферопольском Игро-сервисе. Трагически погиб при купании в море спустя два дня после своего 30-летия.

Сергей Коврыжкин

На 5 строчке рейтинга — Алексей Телятников, сыгравший свой дебютный матч за Торпедо Запорожье 15 сентября 1996-го в возрасте 15 лет 329 дней. Затем в карьере нападающего были Днепр, Николаев, Кривбасс, Александрия, но ни в одной из команд он не стал игроком основного состава. Окончил карьеру в харьковском Арсенале в 24 года (2004).

На шестой позиции — единственный вратарь в этом рейтинге Сергей Перхун. Сергей дебютировал в Днепре 8 октября 1993 года, когда ему исполнилось 16 лет и 23 дня. Далее последовали тираспольский Шериф и московский ЦСКА, в матче которого и случилась трагедия. 18 августа 2001 года в Махачкале во время поединка Анжи — ЦСКА в игровом столкновении (ушел на мяч и в воздухе столкнулся головой с нападающим) Перхун получил черепно-мозговую травму. Итог трагический — недельное пребывание в коме, из которой так и не вышел. Украинец не дожил 7 дней до своего 24-летия (умер 28 августа 2001).

Сергей Перхун

Виталий Иванко дебютировал в донецком Металлурге 18 мая 2008 года, когда ему было 16 лет 39 дней. В следующие 5 сезонов нападающий сыграл за Металлург в 48 матчах, забил 2 гола. Далее последовали Кипр, Беларусь, Грузия, Греция и Черногория. Повесил бутсы на гвоздь Таврии в 26 лет (2008).

Виталий Иванко

8 место рейтинга — у Ивана Малимона, сыгравшего за Темп из Шепетовки 7 октября 1994-го в возрасте 16 лет 39 дней. Иван стал настоящим футбольным пилигримом — за 12 лет сменил 18 клубов (!). В 2000 году играл сначала в Греции, а затем в Саудовской Аравии. Дальше были только украинские команды. Закончил карьеру в 28 — в крымском Химике в 2006 году.

Иван Малимон

Даниил Санин сыграл 18 сентября 2021 за Мариуполь в возрасте 16 лет 81 день.

На 10-м месте рейтинга — защитник Павел Рыбковский, дебютировавший в УПЛ 30 октября 2005-го, сыграв за Волынь в возрасте 16 лет 110 дней. После Луцка в карьере Павла были Закарпатье и Арсенал из Белой Церкви.

Как видим, звездами украинского футбола среди представителей этого рейтинга никто не стал. Ближе всего был Сергей Перхун, жизнь которого трагически оборвалась в 23 года. За три дня до злосчастного матча в Махачкале Перхун дебютировал в сборной Украины.

Максим Розенко, Чемпион

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