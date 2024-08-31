Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП

Самые молодые футболисты УПЛ: у них все так здорово начиналось

Максим Розенко — 31 августа, 12:00
ФК Металіст
Самые молодые футболисты УПЛ: у них все так здорово начиналось

Возглавляет рейтинг самых молодых игроков УПЛ воспитанник футбольной академии харьковского Металлиста Кирилл Дигтярь, дебютировавший в первой команде 3 мая 2023-го в возрасте 15 лет 159 дней. Кирилл выступает за сборные Украины (U-16 и U-17). Сейчас центральному защитнику 16 лет, поэтому будем и дальше следить за его карьерой.

Кирилл Дегтярь

Кирилл Дегтярь

До Дегтяря более 20 лет рейтинг возглавлял Юрий Фенин, что провел свою первую игру за Таврию 4 ноября 1992-го в возрасте 15 лет и 186 дней. В общей сложности за Таврию нападающий сыграл 13 матчей, а в 1996 году уехал в Молдову, где в 1997-м стал чемпионом страны в составе Конструкторула.

Далее последовали выступления в Беларуси. Заканчивал Фенин в Эстонии, где в 2000 стал чемпионом в составе Левадии, а в следующем году выиграл Кубок и Суперкубок Эстонии. После футбола остался в этой стране, в городке Маарду, работал начальником производства на химическом заводе и при этом сохранил гражданство Украины.

Юрий Фенин

Юрий Фенин

Читайте также :
Фото Клуб Сергея Реброва: от Шацких до Ярмоленко

Полузащитник Владимир Гапон первую игру за Волынь сыграл 20 мая 1995 года в возрасте 15 лет 290 дней. Далее в карьере Гапона были Черноморец, где за два сезона хавбек забил 12 голов, Нива Винница, ахтырский Нефтяник и Десна Чернигов. Окончил Владимир в Волыни в 2008 году, куда возвращался дважды. После этого приступил к тренерской работе.

Владимир Гапон

Владимир Гапон

Уроженец Керчи Сергей Коврижкин свой первый матч за Таврию провел 12 мая 1995 года в возрасте 15 лет 314 дней. Эта игра стала для него единственной в составе первого чемпиона Украины. В 1999 году нападающий предпринял попытки закрепиться в Черноморце, но в итоге провел за первую команду всего 3 матча. Далее последовали житомирское Полесье, Оболонь и любительские команды. Окончил карьеру в 2007 в симферопольском Игро-сервисе. Трагически погиб при купании в море спустя два дня после своего 30-летия.

Сергей Коврыжкин

Сергей Коврыжкин

На 5 строчке рейтинга — Алексей Телятников, сыгравший свой дебютный матч за Торпедо Запорожье 15 сентября 1996-го в возрасте 15 лет 329 дней. Затем в карьере нападающего были Днепр, Николаев, Кривбасс, Александрия, но ни в одной из команд он не стал игроком основного состава. Окончил карьеру в харьковском Арсенале в 24 года (2004).

На шестой позиции — единственный вратарь в этом рейтинге Сергей Перхун. Сергей дебютировал в Днепре 8 октября 1993 года, когда ему исполнилось 16 лет и 23 дня. Далее последовали тираспольский Шериф и московский ЦСКА, в матче которого и случилась трагедия. 18 августа 2001 года в Махачкале во время поединка Анжи — ЦСКА в игровом столкновении (ушел на мяч и в воздухе столкнулся головой с нападающим) Перхун получил черепно-мозговую травму. Итог трагический — недельное пребывание в коме, из которой так и не вышел. Украинец не дожил 7 дней до своего 24-летия (умер 28 августа 2001).

Сергей Перхун

Сергей Перхун

Виталий Иванко дебютировал в донецком Металлурге 18 мая 2008 года, когда ему было 16 лет 39 дней. В следующие 5 сезонов нападающий сыграл за Металлург в 48 матчах, забил 2 гола. Далее последовали Кипр, Беларусь, Грузия, Греция и Черногория. Повесил бутсы на гвоздь Таврии в 26 лет (2008).

Виталий Иванко

Виталий Иванко

8 место рейтинга — у Ивана Малимона, сыгравшего за Темп из Шепетовки 7 октября 1994-го в возрасте 16 лет 39 дней. Иван стал настоящим футбольным пилигримом — за 12 лет сменил 18 клубов (!). В 2000 году играл сначала в Греции, а затем в Саудовской Аравии. Дальше были только украинские команды. Закончил карьеру в 28 — в крымском Химике в 2006 году.

Иван Малимон

Иван Малимон

Даниил Санин сыграл 18 сентября 2021 за Мариуполь в возрасте 16 лет 81 день.

На 10-м месте рейтинга — защитник Павел Рыбковский, дебютировавший в УПЛ 30 октября 2005-го, сыграв за Волынь в возрасте 16 лет 110 дней. После Луцка в карьере Павла были Закарпатье и Арсенал из Белой Церкви.

Как видим, звездами украинского футбола среди представителей этого рейтинга никто не стал. Ближе всего был Сергей Перхун, жизнь которого трагически оборвалась в 23 года. За три дня до злосчастного матча в Махачкале Перхун дебютировал в сборной Украины.

Максим Розенко, Чемпион

Самые молодые футболисты УПЛ

# Возраст Игрок Дата рождения Первый матч Клуб
1 15 лет 159 дней Кирилл Дегтярь 25 ноября 2007 3 мая 2023 Металлист
2 15 лет 186 дней Юрий Фенин 28 марта 1977 4 ноября 1992 Таврия
3 15 лет 290 дней Владимир Гапон 3 августа 1979 20 мая 1995 Волынь
4 15 лет 314 дней Сергей Коврыжкин 2 июля 1979 12 мая 1995 Таврия
5 15 лет 329 дней Алексей Телятников 21 октября 1980 15 сентября 1996 Торпедо
6 16 лет 34 дня Сергей Перхун 4 сентября 1977 8 октября 1993 Днепр
7 16 лет 39 дней Виталий Иванко 9 апреля 1992 18 мая 2008 Металлург (Д)
8 16 лет 75 дней Иван Малимон 24 июля 1978 7 октября 1994 Темп
9 16 лет 81 день Даниил Савин 29 июня 2005 18 сентября 2021 Мариуполь
10 16 лет 110 дней Павел Рыбковский 12 июля 1989 30 октября 2005 Волынь

Волинь Дніпро Маріуполь Металіст Металург Таврія Торпедо Чемпіонат України, УПЛ Кирило Дігтярь Юрій Фенін Володимир Гапон Сергій Коврижкін Олексій Телятников Сергій Перхун Віталій Іванко Іван Малімон Данило Савін Павло Рибковський