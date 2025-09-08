Футбольные династии Украины: от Саленко и Ковальцов до Цыганковых и Гусевых

Украинский футбол имеет много историй о том, как любовь к игре передается по наследству. Дети знаменитых украинских футболистов часто брали пример с родителей и тоже пробовали свои силы в игре миллионов. У кого-то получилось не так хорошо, а есть и такие, которые добились еще больших успехов. Впрочем, цель этого материала не сравнивать футбольные скиллы родителей и детей, а рассказать о десятке футбольных династий Украины, которые стоят, чтобы о них знали и помнили.

Сергей и Кирилл Ковальцы

Младшее поколение украинских футбольных болельщиков помнит Сергея Ковальца уже тренером. Впрочем, до работы коучем в Оболони, Александрии, Черноморце и других клубах Сергей Иванович был достаточно известным и талантливым футболистом.

Его карьера как игрока начиналась в хмельницком Подолье. Интересно, что сейчас Ковалец-старший возглавляет клуб уже как главный тренер.

Подолье

Пиком футбольной карьеры Сергей Ковальца следует считать период его выступлений в киевском Динамо, куда игрока взяли по приглашению самого Валерия Лобановского. С киевлянами успел выиграть немало титулов, а впоследствии выступал еще за ряд клубов.

Александрия

Отметим, что его сын Кирилл также играет в центре поля. Ковалец-младший успел сменить несколько клубов, но наиболее успешными для него являются выступления в Александрии. Кроме центра полузащиты, его испытывали даже на позиции центрального нападающего.

Полностью раскрыть свой потенциал Кириллу мешают травмы, впрочем он точно не посрамил своего отца. Интересно, что как-то сын и отец сыграли друг против друга. Правда, Ковалец старший был главным тренером Ингульца, а Кирилл играл за Александрию.

Футклуб

"Я видел много матчей своего отца. Самый памятный для меня – это как наше Динамо Киев обыграло Спартак в Лиге чемпионов. На Олимпийском, проигрывая 0:2, киевляне выиграли 3:2. И отец отдал голевую передачу на Сергея Реброва. Так был забит третий мяч. Это была безумная победа", -рассказал как-то Кирилл Ковалец в интервью Youtube-каналу Украинской Премьер-лиги.

Руслан и Денис Костышины

Руслан Костышин – один из любимцев фанатов Днепра. Как игрок отличался своей универсальностью и работоспособностью, за что, собственно, его и любили болельщики. После окончания игровой карьеры стал тренером.

Instagram

Особым клубом для Костышина-старшего в роли "коуча" является ковалевский Колос, который он возглавляет уже второй раз. Руслан Владимирович требует от своих подопечных тех черт, которыми славился и сам, будучи футболистом.

Интересно, что успел потренировать он и своего сына Дениса. На юниорском уровне Костышин-младший поиграл за Динамо, впоследствии был период в Днепре. Отец-тренер был строгим, но справедливым к сыну.

Instagram

"Я очень требователен был к Денису. Скандалы были в семье, потому что мама защищала сына. Если бы был прессинг только на базе – то это полбеды. Прессинг продолжался и дома. И он из-за этого и сбежал, и квартиру снял побыстрее. У него хорошие времена были в Колосе, он становился лидером, но травма "крестов" подбила немножко его карьерный рост. Это была его вторая травма "крестов", первая была в 15 лет. После этого трудно подниматься, ты теряешь скоростные какие-то качества", - рассказал Костышин-старший.

К чести Дениса он не сдался и, несмотря на трудности, продолжает футбольную карьеру. Сейчас Денису 28 лет и он играет за Дриту в чемпионате Косово.

Юрий и Владислав Калитвинцевы

Юрий Калитвинцев – коренной россиянин, который со временем стал легендой и капитаном Динамо 1990-х, а затем – приняв украинское гражданство, выступал и за сборную Украины. Великолепное видение поля, выверенная передача, умелое исполнение стандартов – сильные стороны полузащитника Юрия Калитвинцева. Вместе с Динамо четыре раза становился чемпионом Украины.

Instagram

Юрий Николаевич работал тренером в Закарпатье, Динамо-2, Волге, московском Динамо, Олимпике и Полесье. Знаковым событием его тренерства стала победа юношеской сборной Украины U-19 на чемпионате Европы. 2 августа 2009 года украинцы в Донецке одолели сборную Англии.

Владислав Калитвинцев начал свой футбольный путь в киевском Динамо. Уже в 16 лет его перевели во вторую команду киевлян, которую тогда тренировал его отец. Калитвинцева-младшего начали привлекать в основной состав. Валерий Газаев дал шанс молодому таланту, но окончательно закрепиться в основе Владислав так и не сумел.

В отличие от отца, Владислав играет преимущественно на флангах. Как и Калитвинцев-старший хорошо выполняет стандарты. Выступал за ряд украинских команд. В частности, за Черноморец, Зарю, Арсенал, Александрию, Десну. Сейчас играет за Металлист 1925. Вызывался в юношеские и молодежные сборные Украины.

Instagram

"Сравнения с отцом были всегда, с самого начала моей карьеры. Когда только начал тренироваться, играть, то все меня с отцом сравнивали. У меня свой путь, и я хочу доказать, что я играю лучше отца", – рассказывал как-то Владислав Калитвинцев пресс-службе Динамо.

Виталий и Виктор Цыганковы

В этой семье по титулам и статусу сын добился большего, чем отец. Тем не менее, Виталий Цыганков точно стоит того, чтобы о нем вспомнили в таком тексте. Как футболист играл за винницкую Ниву и несколько израильских клубов. К слову, Цыганков-старший выступал на позиции вратаря.

ФК Динамо Киев

После завершения игровой карьеры стал детским тренером. Достижение, которое больше всего греет его сердце, – это воспитание сына-Виктора. Роль отца в том, что Цыганков-младший достиг значительных успехов – колоссальная.

Виталий Викторович хотел, чтобы сын играл именно за Динамо. И его мечта стала реальностью. Виктор быстро спрогрессировал и стал основным игроком киевлян, а впоследствии – и капитаном Динамо.

Instagram

Впоследствии он перешел в Жирону и стал важным игроком в команде Мичела Санчеса, которая сумела не просто дать бой лидерам, но и сенсационно пробилась в Лигу чемпионов. Также он является одним из ключевых футболистов национальной сборной Украины.

"У Виктора довольно строгий отец, который всегда следил за ним. Все зависит от воспитания. Витя всегда был скромный. Отец посвятил себя сыну, работал в системе Динамо (тренер вратарей в академии – ред.). Он был рядом, это играло большую роль. Отец всегда мог поставить на место", - отмечал как-то о семье Цыганковых Руслан Костышин.

Олег и Роман Саленко

Олег Саленко – известный нападающий, экс-игрок киевского Динамо и ряда европейский клубов. В составе киевлян провел 111 матчей и забил 28 голов. Выступая за испанский Логроньес, стал одним из лучших бомбардиров, помог команде избежать вылета из Ла Лиги.

Твиттер

Из-за проблем со здоровьем и травм был вынужден завершить карьеру в 31 год. Самым выдающимся достижением Олега Саленко стал чемпионат мира 1994 года, где он, выступая за сборную России, забил 6 голов в трех матчах, получив "Золотую бутсу" как лучший бомбардир турнира (вместе с Христо Стоичковым). Его рекорд – 5 голов в одном матче против Камеруна 28 июня 1994 года до сих пор остается непревзойденным в истории чемпионатов мира.

Fakty.ua

Сын Олега Саленко Роман выступает на позиции центрального полузащитника. Его контракт принадлежит киевскому Динамо, однако сейчас он играет в аренде в луганской Заре.

В ноябре 2023 года он дебютировал за основную команду Динамо в Украинской Премьер-лиге, выйдя на замену в матче против Черноморца (3:1). Этот дебют стал символическим, ведь Роман продолжил семейную традицию, связанную с Динамо, где в свое время играл его отец. Путь Саленко-младшего во взрослом футболе только начинается и Роман имеет все шансы, чтобы этот путь был успешным.

Instagram

"Саленко – хороший мобильный футболист, который умеет играть с мячом и против него. Имеет опыт выступлений на международном уровне и в УПЛ. Также он много времени провел в тренировочном процессе первой команды Динамо. Поэтому для нас это действительно усиление", – рассказал главный тренер Зари Виктор Скрипник, характеризуя Романа Саленко.

Андрей и Артем Федецкие

Андрей Стефанович Федецкий родился на Львовщине, но имя в футболе сделал себе в луцкой Волыни, в которой провел львиную часть своей карьеры. За "крестоносцев" он сыграл более 540 матчей и забил 91 гол, став вместе с Владимиром Диким лучшим бомбардиром в истории клуба.

zbirna.24tv.ua

Играл на позициях нападающего и полузащитника, получив прозвище "Волынский Марадона" за свою техничность и мастерство. В 1983 году Андрей также выступал за харьковский Металлист, став финалистом Кубка СССР. После завершения игровой карьеры он работал помощником главного тренера Волыни. К сожалению, Андрей Федецкий скончался летом 2018 года.

Артем Федецкий – правый защитник, выступавший за ведущие украинские клубы и национальную сборную Украины. Профессиональную карьеру Артем начал в донецком Шахтере, с которым в 2009 году стал обладателем Кубка УЕФА.

ФК Карпаты Львов

Он также выступал за клубы львовские Карпаты, Днепр и немецкий Дармштадт. За время выступлений в Карпатах был одним из любимцев местных болельщиков, а в 2010 году своим голом на последних минутах помог галичанам выбить из квалификации Кубка УЕФА турецкий Галатасарай. С Днепром Федецкий-младший становился финалистом Лиги Европы. За сборную Украины Артем провел 53 матча, в которых отметился 2 голами.

"Мой отец – футболист. И с раннего возраста я жил футболом. Наверное, мечтал и хотел стать футболистом еще на генном уровне, ведь папа играл и 17 лет отдал луцкой Волыни. Подрастал, ходил на матчи, тренировки, и поэтому с самого детства у меня была цель и мечта стать футболистом. Я понимал, что это будет непросто, ведь нужно много работать. Конечно, если вернуть время назад, я бы гораздо внимательнее следил за отцом, за его привычками и игрой на футбольном поле", - рассказывал Артем Федецкий.

Олег и Алексей Гусевы

Олег Анатольевич Гусев – легенда киевского Динамо, в котором он провел большинство своей карьеры как футболиста, а впоследствии – начал работать в качестве тренера. Гусев-старший сыграл за Динамо 443 матча, забил 96 голов во всех турнирах. С киевлянами по пять раз выигрывал чемпионат и Кубок Украины.

Instagram

С 2012 года до завершения карьеры в 2018 году был капитаном команды. Гусев прославился универсальностью, играя на позициях правого полузащитника, правого защитника и в атаке. Болельщики Динамо с уважением называли Гусева "Олегом Анатольевичем" еще до того, как он завершил карьеру игрока.

За национальную сборную Украины он провел 98 матчей и забил 13 голов, став третьим по количеству игр за сборную в истории. Участвовал в чемпионате мира 2006 года, где Украина дошла до четвертьфинала, После завершения игровой карьеры Гусев остался в Динамо и до сих пор работает там ассистентом главного тренера.

Алексей, сын Олега Гусева, как и отец славится своей скоростью, универсальностью и тяготением к игре на фланге. Он является воспитанником академии Динамо, однако пока не сумел закрепиться в основном составе киевлян.

ФК Динамо Киев

Летом 2025 года Алексея отдали в аренду в дебютанта УПЛ Кудривки. До этого он также играл в аренде за харьковский Металлист 1925. Олег Анатольевич активно поддерживает сына, посещая матчи и давая советы, в частности по совершенствованию игры на фланге.

"Я спрашиваю у него советы, как следовало действовать в определенной ситуации. Также интересуюсь тем, как он играл на таком высоком уровне и какие эмоции переживал. Вспоминаем некоторые отдельные матчи отца и спрашиваю его мнение об этом. Он мне рассказывает свои воспоминания и дает советы. Отец играет большую роль в моей карьере", – отмечает Алексей Гусев.

Юрий и Виталий Вернидубы

Юрий Вернидуб и его сын Виталий – это еще одна выдающаяся футбольная династия Украины, связанная с клубами Кривбасс (Кривой Рог) и Заря (Луганск).

Вернидуб-старший начинал свою карьеру игрока в житомирском Спартаке. Также играл за Прикарпатье, запорожский Металлург и немецкий Хемницер. В 1997 году перешел в петербургский Зенит, в составе которого выигрывал Кубок России и дебютировал в еврокубках. Играл на позиции защитника и полузащитника.

ФК Кривбасс

Юрий Вернидуб считается одним из самых успешных футбольных тренеров современности в Украине. Ему удалось выиграть два зарубежных чемпионата: первенство Беларуси с солигорским Шахтером и дважды чемпионат Молдовы с тираспольским Шерифом. Также при тренерстве Вернидуба Шериф впервые в истории молдавского футбола вышел в групповой этап Лиги чемпионов, а затем создал там сенсацию, обыграв мадридский Реал.

В Украине работал и.о. главного тренера запорожского Металлурга, возглавлял луганскую Зарю и криворожский Кривбасс. В сезоне 2023/2024 криворожский клуб стал бронзовым призером УПЛ, а Юрия Вернидуба признали лучшим тренером 2023 года в Украине. Нельзя не отметить и то, что с началом полномасштабного вторжения Юрий Вернидуб вернулся в Украину и присоединился к ВСУ.

Карьера Виталия Вернидуба, как в роли игрока, так и тренера тесно переплетается с его отцом. Вернидуб-младший играл на позиции центрального защитника. Играл за запорожский Металлург, Кривбасс, Зарю, азербайджанскую Габалу. Самым успешным игровым отрезком Виталия Вернидуба стоит считать выступления за луганскую Зарю, которую с 2011 по 2019 год тренировал его отец.

ФК Кривбасс

В 2023 году Вернидуб-младший завершил игровую карьеру из-за проблем со здоровьем и присоединился к тренерскому штабу Кривбасса под руководством отца. В его обязанности входила работа с защитниками, индивидуальные занятия и коммуникация между игроками и тренерским штабом.

В марте 2025 года Виталий получил новый вызов, став ассистентом главного тренера молодежной сборной Украины U-21.

УАФ

"Он как был качественным, хорошим футболистом, также, думаю, станет качественным тренером. У него для этого все есть – лишь бы было желание. Английский язык он совершенствует, изучает – думаю, через месяц-два уже будет разговаривать, как на украинском. Поэтому за это я не переживаю. Футбольный путь он прошел очень большой, поработал с хорошими тренерами. Думаю, у него есть и свои какие-то идеи, мозг на месте, так что рассчитываю, что в дальнейшем он станет очень неплохим тренером", – заявлял Юрий Вернидуб о тренерских перспективах сына.

Александр и Денис Бойки

Александр Григорьевич Бойко выступал на позиции защитника и опорного полузащитника, двукратный обладатель Кубка СССР и победитель чемпионата СССР в составе киевского Динамо. Его дорога в команду Валерия Лобановского была непростой: сначала Александр Бойко играл за черновицкую Буковину, впоследствии – за дубль киевлян и только со временем сумел закрепиться в основе Динамо.

ФК Динамо Киев

Бойко-старший со временем переквалифицировался из защитника на опорного полузащитника и это у него получилось успешно. Мастер подкатов, игры в отборе и верховых единоборств. Александр Бойко был настоящим "волнорезом". К сожалению, ему часто надоедали травмы, которые и помешали удерживать высокий уровень футбола.

Поэтому со временем Александр Григорьевич оставил Динамо и играл за харьковский Металлист, черновицкую Буковину, финский КТП-85 и любительский Легмаш. Работал в столичных ДЮСШ и делегатом ФФУ.

Денис Бойко унаследовал бойцовский характер отца, но стал вратарем. Как и для Бойко-старшего, для сына киевское Динамо стало не чужим клубом. Именно в детской школе киевлян он делал первые шаги в футболе.

Instagram

Еще одна параллель с отцом – то, что у Дениса также был тернистый путь к основной команде Динамо: сначала выступления за третью команду киевлян и дублеров, затем – аренды в ЦСКА, Оболонь, Кривбасс и Днепр.

Вместе с днепровский клубом дошел до финала Лиги Европы, был одним из лучших голкиперов этого еврокубка. И лишь в 2018 году вернулся в родное Динамо. Сначала – на правах аренды, а затем подписал полноценный контракт. Последним клубом в профессиональной карьере Дениса было житомирское Полесье.

Бойко-младший провел 7 матчей за национальную сборную Украины. Среди достижений Дениса – чемпионство в УПЛ сезона 2020/21, две победы в Кубке Украины и три в Суперкубке. Все эти титулы – в составе Динамо. Был в его карьере и зарубежный опыт в испанской Малаге и турецком Бешикташе, с которым Бойко становился чемпионом Турции.

"Я привел Дениса в детскую спортивную школу Динамо. Совершенно случайно он стал в ворота. Думалось, что будет защитником, но на одной из тренировок не хватало голкипера и Денис попробовал на поле новое амплуа, которое ему пришлось по душе" , – вспоминал как-то Александр Григорьевич Бойко.

Павел и Александр Яковенко

Завершаем нашу подборку семьей Яковенко. Павел Яковенко – легендарный хавбек Динамо, который стал чемпионом СССР и провел блестящую карьеру в киевском клубе. Начиналась его футбольная карьера в родном Никополе. В подростковом возрасте он получил серьезную травму, но, к счастью, выздоровел и уже в 16 лет дебютировал в Первой лиге СССР за харьковский Металлист.

В 1982 году перешел в киевское Динамо, с которым стал трехкратным чемпионом, двукратным обладателем Кубка СССР и обладателем Кубка обладателей кубков УЕФА. Травмы, в частности, разрыв коленных связок серьезно повлияли на его игровую карьеру.

Football.ua

Стоит отметить, что Павел Александрович стал хорошим тренером. Тренировал никопольский Металлург, житомирский Химик, а с 2000 года работал тренером юношеских сборных Украины разных возрастных категорий. Под его руководством в сборной играли ряд известных футболистов, вроде Андрея Ярмоленко и Артема Милевского.

Также Павел Александрович тренировал российские Химки и Ростов и киевскую Оболонь. Подопечные характеризовали Яковенко-старшего как требовательного, но справедливого наставника. Он любил дисциплину и строгое соблюдение режима.

Его сын Александр Яковенко поиграл за европейские клубы, столичное Динамо и сборную Украины. Сначала он провел несколько матчей за харьковский Металлист, а затем играл в Бельгии за Льерс, Андерлехт, Вестерло и Оуд-Геверле Левен.

ФК Динамо Киев

В 2013 году подписал контракт с итальянской Фиорентиной, но не закрепился в основе, проведя лишь несколько матчей. В 2014 году был арендован испанской Малагой, за которую провел всего 5 поединков. Через два года вернулся в Украину, подписав контракт с Динамо. К сожалению, как и отца, Яковенко-младшего преследовали травмы и уже в 29 лет Александр завершил карьеру.

"Я просто стараюсь играть достойно, чтобы моя игра никого не разочаровывала. Не хочу, чтобы потом говорили, что отец играл замечательно, а сын никакой", - сказал Александр Яковенко в эфире телеканала "Футбол 1".

Ротани, Кравченко, Олейники, Яремчуки, Шевченко, Чечеры, Заваровы, Шаховы, Рыкуны и другие футбольные династии стоят также, чтобы о них знали. Украинский футбол богат на истории династий, где сын продолжает дело отца. Для кого-то это дополнительное давление и ответственность, а для кого-то мотивация превзойти предыдущее поколение. В любом случае такие примеры добавляют игре особого шарма и напоминают, что футбол – это больше, чем спорт, это семейное наследие.