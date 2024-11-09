Мбаппе как двигатель кризиса. Как мадридский Реал скатился в упадок

"Проблема в том, что он не центральный нападающий, по моему мнению. Мбаппе – не центрфорвард. Каждый раз, когда он играл за сборную как "девятка", это не было хорошо. Это не его идеальная позиция. Но проблема в том, что слева есть парень, который такой же как он, того же уровня – Винисиус. Исходя из этого, есть непростая ситуация".

Карим Бензема знает, как это – играть на острие атаки Реала, и знает, как делать это успешно. А потому может позволить себе размышления на тему, которая сложилась в клубе, в котором он в свое время стал футболистом экстракласса.

"...И Винисиуса, я думаю, нельзя поставить "девяткой" или справа. Почему? Потому что в каждом матче он делает для тебя разницу на левом фланге. Анчелотти знает и понимает очень много, посмотрим, как он это решит" . В чем решение проблемы? Мбаппе – это не классическая "девятка-девятка". Я понимаю, что люди требуют от него многое. Что есть много давления, и что Реал – не Пари Сен-Жермен. Совет для Килиана? Он не должен опускать руки, потому что я не думаю, что будет изменена позиция Винисиуса – это лучший игрок мира прямо сейчас, и его нельзя переставить, это реальность. Но Мбаппе должен вбить себе в голову, что теперь он – "девятка", и что пора забывать о левом фланге на постоянной основе. Они должны меняться позициями с Винисиусом эпизодами. На эмоциональном уровне, для меня тоже было тяжело в первый сезон? Но это разное, мне было 21 год, Килиану же – 25. Он знает, какое давление есть в Реале. Там, если ты не забиваешь в двух-трех матчах, тебя убьют. Ты можешь выиграть "Золотой мяч" или что угодно, но три матча не забиваешь – и снова проблемы. Он должен научиться жить с этим. Килиан должен приспособиться к этому давлению, понимать, что каждый матч – это новая жизнь, и ты должен забивать. Потому что тебя привезли, чтобы ты забивал. Только для этого. Но у него есть уровень, и все, что для этого нужно. Давление Реала – невероятное, очень сильное”.

Так Бензема раскрыл суть игровых трудностей Килиана Мбаппе в столичном испанском клубе. Вряд ли кто-то из нас понимает футбол лучше человека, который был создан для него. Однако интересно, что Карим совсем не видит в Мбаппе "девятку", хотя именно на этой позиции Килиан играл последние два года и забивал очень много.

Если же говорить о взгляде с другой стороны, то я вижу в Мбаппе человека, который может стать аналогом Бензема для Реала, однако пересидел в зоне комфорта. "Сливочные" хотели подписать его в 2021 году, тогда ПСЖ просто не ответил на предложение. Потом Реал пытался забрать его в 2022-м – не получилось. Похоже, что это был последний момент, который можно было назвать идеальным для переезда Мбаппе в Мадрид с точки зрения самого футболиста.

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Ему было 22-23 года, опасность шла от каждого прикосновения к мячу в его исполнении. Но после этого ситуация усугубилась. Лига 1 была для него детсадом, тренировочной площадкой, где другие футболисты имеют ощутимо более низкий уровень. Очевидно, если провести в такой среде слишком много времени, ты и сам начинаешь вместо прогресса стагнировать. С этим и столкнулся Мбаппе, который в этой зоне постоянного комфорта дошел до того, что прекратил бегать без мяча, вступать в единоборства и, наконец, развиваться.

Переход в Реал, где есть игроки не только подобного уровня, а, возможно, могут похвастаться и большей "образованностью" в измерении понимания футбола, стал неприятным столкновением с реальностью для его комфорта. А тут еще и Ла Лига, где уровень сопротивления и соперников значительно выше французских клубных реалий. Поэтому в первые месяцы мы видим не Мбаппе образца финалов чемпионатов мира, а Килиана, который не может остановить мяч, реализовать выходы тет-а-тет, вырезать передачу, обыграть соперника. Это случается не во всех эпизодах, но характеризует львиную долю моментов с его участием. А еще мы видим Мбаппе, который совсем не работает без мяча – его показатели являются одними из самых плохих в ведущих первенствах Европы. 8 километров за игру – что-то близкое к стыду в современном футболе.

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Стагнация Мбаппе в зоне комфорта привела к тому, что один из лучших бомбардиров, которых видел мир, имеет одну из самых плохих цифр по реализации моментов в Старом Свете. Килиану создают действительно много моментов, однако реальный выхлоп из этого почти отсутствует. Без пенальти, право на выполнение которых новому звездному партнеру отдавал Винисиус – цифры совсем жалкие. Но не будем голословными:

Ла Лига: 10 матчей, 6 голов, 3 с пенальти, ожидаемые голы – 7.74

Лига чемпионов: 4 матча, 1 гол (в пустые ворота с двух метров – прим. автора), ожидаемые голы – 2.70

Эти показатели не вызвали бы удивления или шока, если бы речь шла об Альваро Морате, или условном Ромелу Лукаку худших образцов. Речь идет о человеке, который до переезда в Испанию имел темп одного из лучших бомбардиров в истории и элитную реализацию. Только за прошлый сезон, где он с игровой точки зрения не был в космосе, у Мбаппе было 53 гола и 16 ассистов в составе ПСЖ и сборной Франции. Контраст невероятный.

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На самом деле, ситуация ощутимо хуже. Этого давно не скрыть – в кризисе весь Реал. Неутешительное положение мадридцев носит игровой характер и не касается кадров, вопросов инфраструктуры или денег, но от этого является не менее очевидным. Даже напротив. Пока Барселона демонстрирует яркий футбол, а главное – добивается отличных результатов на поле, никто и мысли не допускает, что у "кулес" катастрофические проблемы во всех других сферах.

Что не так с Реалом

За весь прошлый сезон "сливочные" проиграли всего два раза – Атлетико на выезде в Ла Лиге и Кубке Короля. Это была космическая стабильность на фоне невероятных кадровых потерь в измерении выступлений без Тибо Куртуа, Эдера Милитао и Давида Алабы, а также целого ряда важных игроков из-за более мелких травм. Но это не помешало мадридцам провести, вероятно, свой лучший сезон в истории.

В нынешней кампании по другому просто все. Да, снова хватает травм, однако теперь команда не преодолевает трудности за счет внутренних механизмов и резервов или тренерских решений. Скорее, наоборот. На начало ноября у Реала уже три поражения, два из которых на своем поле – до этого мадридцы не проигрывали дома с весны 2023-го. Что хуже этих неудач – игра команды, и то, как Карло Анчелотти реагирует на проблемы.

В Реале явно не клеится с высоким прессингом – нетрудно заметить постоянные провалы и разрывы между линиями. Похоже, что команда "инфицирована" непониманием требований тренера, пусть сам Карлетто этим самым высоким прессингом никогда не славился. Однако с начала сезона он упорно настаивает на такой модели игры, игнорируя любые измерения очевидной проблемности такого подхода и слабо работающий без мяча фактор Мбаппе. Из-за этого расположение игроков на поле выглядит очень растянутым по вертикали, а хавбеки вынуждены бегать туда-сюда, как выглядит, бессмысленно.

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Анчелотти производит странные замены и такие же кадровые решения. Он упрямо делает ставку на выходы с первых минут Ферлана Менди, хотя тот раз за разом проваливается, и вместо него приходится выпускать Франа Гарсию. Но в следующем матче ситуация повторяется. Итальянец будто забыл о существовании Арды Гюллера и Эндрика – за последние 5 матчей те на двоих сыграли около 5 минут, из которых у бразильца гордый 0. Хотя оба по праву принадлежат к главным бриллиантам в мировой короне талантов и являются долгосрочной ставкой клуба. Но почему-то обоим папа Карло доверяет меньше, чем Дани Себальосу.

Показательна и ситуация в центре обороны. В матче с Алавесом (3:2) мадридцы вели в счете 3:0, и Анчелотти решил дать отдых основным защитникам. Но вместо того, чтобы сначала выпустить на поле Хакобо Рамона, считающегося довольно серьезным талантом академии, он доверился Хесусу Вальехо, на которого, похоже, не ориентируются даже самые большие оптимисты относительно будущего игрока в Реале. Мадридцы быстро пропустили дважды, из-за чего Рамон так и не вышел, и до сих пор не сыграл ни минуты.

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Отдельной проблемой является ситуация с Джудом Беллингемом. Казалось бы, речь о едва ли не главном полузащитнике поколения с задатками достичь совершенно исключительных вершин в футболе. Англичанин провел фантастический первый сезон, в том числе благодаря Анчелотти. Но что мы видим теперь? Джуд то играет справа, причем по тепловой карте ниже правого защитника, то слева на фланге, то левее по центру, но очень низко, вплоть до позиции справа в атаке. Беллингем действует почти всюду, кроме зоны, где демонстрировал в Реале свой лучший футбол. Сам британец заметно бесится, что видно по его эмоциям на поле. Он хочет быть полезным и ярким, но вместо этого вынужден выполнять не очень понятную ему работу, которая почти никак не влияет на игру, да еще и в "неизвестных" футболисту зонах.

Такое отношение и доверие Карлетто к людям, которые должны вести Реал вперед, еще и на фоне действительно слабой разобранной игры и результатов, которые в ноябре начали сыпаться как карточный домик, создают вопросы. Прежде всего, к тренерскому штабу. В СМИ традиционно ходит много слухов: от проблем с Антонио Пинтусом (тренер по физической подготовке) в контексте того, что Реал не бегает так, как должен – к тому, что в руководстве начинают сомневаться в том, что итальянец доработает даже до конца сезона.

Фото из социальных сетей

Анчелотти по праву может называться лучшим тренером в истории самого титулованного клуба. Ему покорились три Лиги чемпионов, его Реал был воплощением команды-сказки, а вместе с тем – суровой прагматичной машиной с нотками индивидуальной гениальности. С ним "сливочные" дарили болельщикам фантастические сценарии вроде матчей в Лиссабоне и Мюнхене-2014 или плей-офф ЛЧ-2022. Но всему когда-то приходит конец – и все больше намеков на то, что окончание этой истории не за горами.

Если говорить о личном мнении, то этого бы очень не хотелось. Для автора этого материала Анчелотти является, возможно, самым любимым тренером. Однако на таком уровне и в таком клубе отпускать проблемы в свободное плавание недопустимо. Как пишут в Испании: "От Карло требуют срочных изменений и улучшений, экстренных". Иначе поражения уничтожат все твои замыслы. Когда у тебя под рукой лучший состав в мире, потенциал которого ты не можешь раскрыть даже на условные 50%, жди неприятных последствий.

Даниил МОИСЕЕНКОВ, для Чемпиона