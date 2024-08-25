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Рух разгромил Зарю в 4 туре УПЛ

Ігор Чернявський — 25 августа, 17:24
Рух разгромил Зарю в 4 туре УПЛ

Рух уверенно победил Зарю в 4 туре Украинской Премьер-лиги сезона-2024/25.

Матч завершился со счётом 3:0. Львовяне могли открывать счет уже на 14-й минуте, но Никита Турбаевский намертво взял мяч после пенальти в исполнении Остапа Притулы.

Впрочем, Рух не остановился, а наоборот — только повысил темп. Это принесло свои плоды уже через три минуты, когда Ярослав Карабин элегантным ударом в одно касание положил мяч в нижний угол.

В конце первого тайма Рух имел прекрасную возможность удвоить преимущество. Олег Федор выполнил прострел в центр вратарской, но Кристофер Нваэзе в последний момент опередил Илью Квасницу, не позволив ему переправить мяч в пустые ворота.

На 60-й минуте Игорь Краснопир снял все вопросы о победителе матча. Новичок Руха воспользовался ошибкой защитника Зори и хладнокровно обыграл вратаря, опрокинув его из-за пределов штрафной.

Заря была близка к голу престижа, когда Эдуардо Герреро закручивал мяч в дальний угол, но Дмитрий Ледвий в головокружительном прыжке спас свою команду от пропущенного гола.

Чемпионат Украины — УПЛ
4 тур, 25 августа

Рух - Заря 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 - Карабин 16, 2:0 - Рунич 49, 3:0 - Краснопор 61

Рух: Ледвой, Холод, Дидык, Роман, Рунич (Джурабаев 89), Подгурский (к), Притула (Семотюк 72), Федор (Сергеевич 89), Квасница (Сыч 72), Карабин (Клайвер 64), Краснопир.

Заря: Турбаевский, Джордан, Нваэзе (Мичин 62), Жуниор (Вантух 63), Тронтель, Яцик, Башич, Бенито (Горбач 55), Антюх Слесарь 74), Кирюханцев (Будковский 46), Герреро.

Предупреждения: Подгурский 19, Холод 44, Клайвер 78 - Будковский 66

Удаление: Клайвер 90+2

После трех сыгранных матчей Рух имеет в своем активе 6 очков (команда Виталия Пономарева пропускала первый тур из-за участия нескольких игроков в Олимпийских играх). У Зари тоже 6 зачетных пунктов, но для луганцев это был уже четвертый матч в новом сезоне УПЛ.
Рух Чемпіонат України, УПЛ Зоря Луганськ

Рух

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