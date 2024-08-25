Рух разгромил Зарю в 4 туре УПЛ

Рух уверенно победил Зарю в 4 туре Украинской Премьер-лиги сезона-2024/25.

Матч завершился со счётом 3:0. Львовяне могли открывать счет уже на 14-й минуте, но Никита Турбаевский намертво взял мяч после пенальти в исполнении Остапа Притулы.

Впрочем, Рух не остановился, а наоборот — только повысил темп. Это принесло свои плоды уже через три минуты, когда Ярослав Карабин элегантным ударом в одно касание положил мяч в нижний угол.

В конце первого тайма Рух имел прекрасную возможность удвоить преимущество. Олег Федор выполнил прострел в центр вратарской, но Кристофер Нваэзе в последний момент опередил Илью Квасницу, не позволив ему переправить мяч в пустые ворота.

На 60-й минуте Игорь Краснопир снял все вопросы о победителе матча. Новичок Руха воспользовался ошибкой защитника Зори и хладнокровно обыграл вратаря, опрокинув его из-за пределов штрафной.

Заря была близка к голу престижа, когда Эдуардо Герреро закручивал мяч в дальний угол, но Дмитрий Ледвий в головокружительном прыжке спас свою команду от пропущенного гола.