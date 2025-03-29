Динамо обыграло Рух, чем сохранило преимущество над оппонентами в чемпионской гонке

В субботу, 29 марта, в рамках 22 тура Украинской Премьер-лиги состоялся матч, в котором Динамо победило Рух со счетом 2:0.

Все свои дела команда Александра Шовковского сделала еще по ходу первого тайма, когда были забиты все голы этого противостояния.

На 11-й минуте Виталий Буяльский вывел Владислава Ваната на "свидание" с голкипером, в котором форвард киевлян переиграл визави и вывел свою команду вперед.

А на 30-й минуте состоялась затяжная атака "бело-синих", в конце которой Андрей Ярмоленко сделал навес на дальнюю штангу, а Буяльский в падении нанес удар. И хотя Дмитрий Ледвий отбил его, мяч успел пересечь линию ворот – судья показал на центр поля.

Хозяева поля ничего не смогли сделать с более сильным соперником, поэтому арбитр зафиксировал победу Динамо, которое нанесло Руху пятое поражение в последних шести матчах чемпионата.

Чемпионат Украины по футболу – УПЛ

22 тур, 29 марта

Рух – Динамо 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – 11 Ванат, 0:2 – 30 Буяльский.

Рух: Ледвий – Слюбик, Дидык, Холод (77 Алмазбеков) – Китела, Притула (56 Фернандо), Пидгурский (77 Тлумак), Пастух, Роман (86 Калинец) – Климчук, Карабин (56 Рябов).

Динамо: Нещерет – Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак – Михайленко, Шапаренко (69 Рубчинский) – Ярмоленко (75 Волошин), Буяльский (69 Пихаленок), Ванат (69 Герреро), Кабаев.

Предупреждения: Пидгурский – Кабаев.

Динамо восстановило преимущество в четыре очка над Александрией, которая в свою очередь одолела Левый берег и продолжила погоню за лидером УПЛ. Также не отстает Шахтер, который победил Оболонь.

Рух продолжает занимать девятое место таблицы чемпионата Украины, имея в активе 26 очков.