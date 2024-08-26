Верес на выезде минимально обыграл Колос в матче 4 тура УПЛ

Верес на выезде одолел Колос в матче 4 тура Украинской Премьер-лиги.

Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол был забит в начале второго тайма. Результативный удар на свой счет записал Владислав Шарай.

После пропущенного мяча хозяева начали играть активнее. На 71 минуте опасно пробивал Гагнидзе – выше. Через 6 минут форвард Паулаускас головой также пробил мимо ворот.

До конца матча коллектив Александра Поздеева пытался сделать все, чтобы сравнять счет, но не смог этого сделать.

Чемпионат Украины — УПЛ

4 тур, 26 августа

Колос — Верес 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 — Шарай (54)

Колос: Мысак, Поправка, Бурда, Бондаренко, Цуриков, Гагнидзе, Демченко, Ильин (Салабай, 60), Ореховский (Криворучко, 60), Велетень (Третьяков, 73), Безбородько (Паулаускас, 60)

Верес: Когут, Гакман, Гончаренко, Вовченко, Шевченко, Яго, Куция (Кучеров, 60), Шарай (Клец, 87), Луан (Дахновський, 60), Степанюк, Гайдучик (Мравльєвич, 60)

Предупреждение: ... - Яго (68)

Теперь у Вереса 4 очка за 4 матча. Команда поднялась на 11 место в турнирной таблице. Колос в этом сезоне еще не побеждал — 2 ничьих и 2 поражения. Ковалевский клуб занимает 15 строчку.

Напомним, сегодня уже состоялся матч между Левым берегом и Черноморцем. Дебютант УПЛ сумел добыть свою первую победу в элитном дивизионе.