Ротань отправит Шовковского в нокдаун и заберет титул зимнего чемпиона? 4 интриги матча Александрия – Динамо

Главным матчем мидуика для каждого поклонника украинского футбола станет встреча команд Руслана Ротаня и Александра Шовковского на стадионе "Ника". В рамках перенесенного матча 1 тура УПЛ сезона-2024/25 Александрия и Динамо поспорят за право называться единоличным лидером чемпионата. Поединок состоится 4 декабря, начало – в 15:30 по киевскому времени.

Чемпион традиционно не остается в стороне от значимых событий в украинском футболе. И предлагает свой взгляд на самые важные вопросы игры, которая уже сейчас находится в фокусе внимания миллионов болельщиков.

Кто будет лучше в репетиции битвы за зимнюю корону?

Игра в Александрии будет важной, но не решающей в турнирной судьбе коллективов по итогам первой части соревнований в УПЛ. Так уж случилось, что диктатом календаря команды сыграют дважды за неделю – следующее противостояние состоится в ближайшее воскресенье и уже на поле столичного клуба. Поэтому для того, чтобы сделать весомую заявку на победу в фактически двухматчевой дуэли за первое место, нужно брать очки на "Нике", но и учитывать специфику общей стратегии достижения цели.

ФК Александрия

Ни хозяева на своем поле, ни гости на выезде, не проигрывали. "Динамовцы" зачетные баллы в гостях впервые потеряли только в предыдущем туре. Александрийцев такая участь тоже постигла только раз – в начале октября, в матче с Рухом.

Докажет ли свою "статусность" Ротань во втором за последние полгода противостоянии с грандом?

Главному тренеру Александрии домашнее сражение с одним из двух главных претендентов на титул уже удавалось. 24 августа его команда тогда сенсационно обыграла Шахтер в одном из самых зрелищных матчей с начала сезона. Зрители увидели не только 7 забитых мячей, но и большое желание в глазах футболистов Ротаня, структурированность игры и командную дисциплину у "агрономов".

ФК Александрия

Тем матчем легенда Днепра впервые заявил о себе на уровне претензий на условную элиту украинского тренерского цеха. И в дальнейшем свои позиции только укреплял. Игра с Динамо может Ротаня в этом негласном клубе сделать окончательно своим.

Как себя "продаст" лидер атак Александрии?

Хуан Альвина, больше известный как Безерра, является одним из лучших футболистов УПЛ с начала сезона. Бразилец давно обратил на себя внимание как игрок, способный делать разницу в самых неожиданных эпизодах. 4+4 по системе "гол+пас" не отражают всей значимости футболиста для своего коллектива и его влияния на командную игру.

ФК Александрия

Не стоит сомневаться – Безерра давно пользуется спросом на рынке, и тот же Шахтер с его "заточенностью" на латиноамериканцев к 21-летнему вингеру не присматриваться не может. С точки зрения финансового ресурса Александрия остается скромным коллективом, который не может не учитывать возможность пополнить клубную казну хорошей суммой, что позволит строить серьезные планы на ближайшие сезоны. Как и сам Безерра не может не мечтать о "повышении" карьерной лестницей. Поскольку в таких матчах внимание скаутов к вероятным трансферным целям приобретает апогея, Хуан Альвина будет стремиться провести матч жизни с начала своего переезда в Украину.

Что придумает Шовковский, чтобы вытащить команду из эмоциональной ямы?

Киевскому клубу не привыкать находиться под повышенным давлением. Другое дело, что принять такое положение как данность готовы далеко не все футболисты нынешнего Динамо. Одной из причин последних неудач коллектива стоит назвать неумение игроков держать удар – как оказывается по ходу матчей, далеко не все футболисты столичной команды способны оправиться от локальных шлагбаумов судьбы, проявить характер и переломить ход неудачных поединков в свою пользу.

УПЛ

Другое измерение той же проблемы – физическое состояние футболистов Динамо. Нетрудно заметить, что в последних играх "бело-синие" явно "подседают" во второй половине матчей. С середины сентября команда Шовковского провела 12 матчей. И каждый – чуть ли не в буквальном смысле через три дня на четвертый. Учитывая реальность проблемы с логистикой в условиях войны, неудивительно, что только на последние 5 игр пришлось 2 поражения и лишь 2 победы.

Кто возьмет на себя роль предводителя в составе киевлян?

Если информация отдельных СМИ подтвердится, и в матче не сможет принять участие Николай Шапаренко, Динамо будет лишено не только едва ли не ключевого игрока средней линии, но и футболиста, который может взять на себя ношу лидера на поле.

ФК Динамо

В последних матчах киевляне явно играли без такого исполнителя, который мог повести коллектив за собой. Виталий Буяльский, Владимир Бражко, Владислав Ванат, тот же Шапаренко – все они показывали высокий уровень и сверкали разве что в отдельных эпизодах, что, в частности, и приводило к очевидному дисбалансу в игре команды. При отсутствии Андрея Ярмоленко проблема наличия игрока, способного разбудить и встряхнуть команду в критический момент, в лагере Динамо в очередной раз выходит на первый план.

Увидим ли продолжение тактических лет от тренерского штаба гостей?

Шовковский дал понять, что Динамо будет следовать двум тактическим построениям, которые для его команды продолжают оставаться базовыми. Речь идет о 4-1-4-1 и 3-4-2-1. Ощутимая разница таких подходов – в количестве центральных защитников на поле, роли фланговых беков и наличии "чистокровных" вингеров.

ФК Динамо

Как показывает практика, играть с тремя центрбеками "динамовцы" могут не только в еврокубках. Учитывая не самое лучшее функциональное состояние команды, все еще насыщенный календарь и умение хозяев играть дома особенно агрессивно, вариант с бОльшим количеством защитников в составе киевлян отбрасывать отнюдь не стоит.