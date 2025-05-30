Ротань определился с тренерским штабом в Полесье
Руслан Ротань
ФК Олександрія
Руслан Ротань определился с тренерским штабом в житомирском Полесье.
Об этом сообщила пресс-служба "волков".
Тренерский штаб Руслана Ротаня:
- Старший тренер и главный помощник – Сергей Кравченко;
- Тренер-аналитик – Евгений Гресь;
- Тренер по атакующему звену – Алексей Антонов;
- Тренер по вратарям – Владимир Тименко;
- Тренер защитников – Сергей Симоненко;
- Тренеры по физической подготовке – Владимир Деуль и Евгений Барышников.
Напомним, что Руслан Ротань подписал трехлетний контракт с Полесьем. До этого он работал с Александрией, с которой взял серебряные награды УПЛ.
Команда Ротаня набрала 67 очков, одержав двадцать побед, семь раз сыграв вничью и трижды уступила.
Ранее экс-тренер Металлиста и Днепра Мирон Маркевич высказался о потенциале Ротаня в Житомире.