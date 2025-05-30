Ротань определился с тренерским штабом в Полесье

Руслан Ротань определился с тренерским штабом в житомирском Полесье.

Об этом сообщила пресс-служба "волков".

Тренерский штаб Руслана Ротаня:

Старший тренер и главный помощник – Сергей Кравченко;

Тренер-аналитик – Евгений Гресь;

Тренер по атакующему звену – Алексей Антонов;

Тренер по вратарям – Владимир Тименко;

Тренер защитников – Сергей Симоненко;

Тренеры по физической подготовке – Владимир Деуль и Евгений Барышников.

Напомним, что Руслан Ротань подписал трехлетний контракт с Полесьем. До этого он работал с Александрией, с которой взял серебряные награды УПЛ.

Команда Ротаня набрала 67 очков, одержав двадцать побед, семь раз сыграв вничью и трижды уступила.

Ранее экс-тренер Металлиста и Днепра Мирон Маркевич высказался о потенциале Ротаня в Житомире.