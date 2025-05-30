Украинская правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Футбол

Ротань определился с тренерским штабом в Полесье

Володимир Максименко — 30 мая 2025, 13:14
Ротань определился с тренерским штабом в Полесье
Руслан Ротань
ФК Олександрія

Руслан Ротань определился с тренерским штабом в житомирском Полесье.

Об этом сообщила пресс-служба "волков".

Тренерский штаб Руслана Ротаня:

  • Старший тренер и главный помощник – Сергей Кравченко;
  • Тренер-аналитик – Евгений Гресь;
  • Тренер по атакующему звену – Алексей Антонов;
  • Тренер по вратарям – Владимир Тименко;
  • Тренер защитников – Сергей Симоненко;
  • Тренеры по физической подготовке – Владимир Деуль и Евгений Барышников.

Напомним, что Руслан Ротань подписал трехлетний контракт с Полесьем. До этого он работал с Александрией, с которой взял серебряные награды УПЛ.

Команда Ротаня набрала 67 очков, одержав двадцать побед, семь раз сыграв вничью и трижды уступила.

Ранее экс-тренер Металлиста и Днепра Мирон Маркевич высказался о потенциале Ротаня в Житомире.

Руслан Ротань

Маркевич: С имеющимся составом Полесья Ротаню будет трудно
Всегда нужно к чему-то стремиться: Ротань – о назначении тренером Полесья
Ротань – новый главный тренер Полесья
Он еще не решил: ассистент Ротаня – о будущем тренера после ухода из Александрии
Спасибо, мистер: Александрия объявила о расставании с Ротанем

Последние новости