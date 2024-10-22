Российский бизнесмен хочет купить клуб Серии А

Клуб итальянской Серии А Удинезе может в ближайшее время сменить владельца.

Об этом сообщает Messaggero Veneto.

По их информации, в приобретении Удинезе заинтересован российский миллиардер Сергей Ломакин, у которого есть паспорт гражданина Кипра. Его состояние оценивается в 1,7 миллиарда долларов.

Ломакин уже связывался с владельцами Удинезе, семьей Поццо и провел предварительные переговоры. Миллиардер уже владеет такими клубами, как ФК Рига, кипрский Пафос и российская Родина.

Семья Поццо владеет Удинезе с июля 1986 года. В Серии А клуб выступает непрерывно начиная с сезона 1995/1996. Удинезе идет на 8 месте в турнирной таблице чемпионата Италии.

Ранее сообщалось о том, что владельца может сменить Дженоа.