УЕФА выплатил более 10 миллионов евро российским клубам с 2022 года

С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года УЕФА выплатил российским клубам суммарно более 10 миллионов евро в качестве платежей солидарности.

Об этом сообщает The Guardian.

Платежи солидарности предназначены клубам, которые не попали в еврокубки, для поддержания баланса сил во внутренних чемпионатах. Несмотря на отстранение российских клубов он международных соревнований, они продолжали получать такие выплаты.

УЕФА выплатил Российскому футбольному союзу (РФС) 3,305 миллиона евро в сезоне-2022/23, 3,381 миллиона – в сезоне-2023/24 и 4,244 миллиона – в сезоне-2024/25. В сезоне-2021/22 эта сумма составила 6,209 миллиона.

В то же время, 5 украинских клубов 27 июля написали письмо президенту УЕФА Александеру Чеферину с жалобой на задержку платежей солидарности за сезоны-2023/24 и 2024/25. Речь идет об одесских Черноморце и Реал Фарме, запорожском Металлурге, Фениксе-Мариуполе и харьковском Металлисте-1925.

Клубам объяснили, что препятствием для выплат стали "непонятные требования банка в Швейцарии относительно расположения клубов в зоне боевых действий".

Напомним, на прошлой неделе УЕФА наказал Александрию за "расистское поведение" фанатов во время матча против Партизана.