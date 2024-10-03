Роналду рассказал, где планирует завершить футбольную карьеру

Нападающий Аль-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что, скорее всего, он завершит карьеру в саудовском клубе.

Его слова передает BBC.

"Не знаю, скоро я уйду на пенсию, где-то через два-три года, но, скорее всего, я уйду на пенсию здесь, в Аль-Насре. Более неважно, я лучший игрок в мире, или нет, меня это больше не касается. Для игрока отлично забивать голы, но для меня важнее, чтобы команда побеждала. Я привык бить рекорды и больше не гонюсь за ними. Самое главное для меня сейчас – наслаждаться игрой и помогать Аль-Насру и товарищам по команде побеждать", – сказал Роналду.

Ранее сообщалось, что Аль-Наср начал переговоры с португальским нападающим по продлению контракта. В сезоне-2024/25 на счету Роналду 7 голов и 2 ассиста в 8 матчах за клуб. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Накануне именитый футболист помог своей команде одержать победу во втором туре азиатской Лиги чемпионов против катарского Аль-Раяна. Забитый гол он посвятил своему покойному отцу Жозе Динишу Авейру.