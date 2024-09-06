Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Футбол

Роналду: Меня не мотивирует чемпионат мира

Ігор Чернявський — 6 сентября, 14:05
Роналду: Меня не мотивирует чемпионат мира
Getty Images

Криштиану Роналду больше не вдохновляет цель привести сборную Португалии к победе на чемпионате мира.

Об этом 5-кратный обладатель Золотого мяча рассказал после победы в матче с Хорватией, в котором он забил 900-й гол в карьере. Слова Роналду приводит Record.

"Победа Португалии на чемпионате Европы равноценна победе на чемпионате мира. Я уже выиграл два трофея для Португалии, которые я очень хотел. Меня не мотивирует чемпионат мира. Меня мотивирует наслаждение от футбола, а рекорды приходят сами собой. Я не бью рекорды — это они преследуют меня", — сказал Роналду.

Со сборной Португалии Криштиану выиграл два трофея - чемпионат Европы в 2016 году и Лигу наций в 2019-м.

Кріштіану Роналду чемпіонат світу

Кріштіану Роналду

Это много значит для меня: Роналду прокомментировал 900 гол в карьере
Исторический гол Роналду в обзоре матча с Хорватией в Лиге наций
900-й гол в карьере: феноменальное достижение Роналду
Встреча Роналду и Модрича с непредсказуемым финалом. Суперэкспресс на Лигу наций с коэффициентом 6,81
Роналду и Месси впервые за более чем 20 лет не попали в список номинантов на Золотой мяч

Последние новости