Роналду: Меня не мотивирует чемпионат мира

Криштиану Роналду больше не вдохновляет цель привести сборную Португалии к победе на чемпионате мира.

Об этом 5-кратный обладатель Золотого мяча рассказал после победы в матче с Хорватией, в котором он забил 900-й гол в карьере. Слова Роналду приводит Record.

"Победа Португалии на чемпионате Европы равноценна победе на чемпионате мира. Я уже выиграл два трофея для Португалии, которые я очень хотел. Меня не мотивирует чемпионат мира. Меня мотивирует наслаждение от футбола, а рекорды приходят сами собой. Я не бью рекорды — это они преследуют меня", — сказал Роналду.

Со сборной Португалии Криштиану выиграл два трофея - чемпионат Европы в 2016 году и Лигу наций в 2019-м.