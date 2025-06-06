Довбик получил нового тренера. Гасперини возглавил Рому

Джан Пьеро Гасперини назначен на должность главного тренера Ромы.

Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Контракт с тренером рассчитан на три года – до лета 2028 года. На посту главного тренера Ромы Гасперини заменил Клаудио Раньери, который сам участвовал в выборе своего преемника. Он перейдет в Роме на руководящую должность.

Предыдущим местом работы Гасперини была Аталанта, которую 67-летний специалист возглавлял с 2016 года. В прошлом году он привел команду из Бергамо к победе в Лиге Европы.

Кроме Аталанты, Гасперини в своей тренерской карьеры также работал с Кротоне, Дженоа (дважды), Интером и Палермо.

Ожидается, что на посту главного тренера Аталанты Гасперини заменит Иван Юрич, который в прошлом сезоне успел менее двух месяцев проработать с Ромой.