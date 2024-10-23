Ризнык стал третьим голкипером в истории Лиги чемпионов, который забил автогол и отбил пенальти в одном матче

Голкипер донецкого Шахтера Дмитрий Резник стал 3-м вратарем в истории Лиги чемпионов, отличившийся автоголом и отразивший пенальти в одном матче турнира.

Об этом сообщил статистический портал Opta .

Предыдущие два случая случались в 2014 и 2017 годах: подобным отмечались вратарь Роберто Хименес в матче Олимпиакос – Ювентус и сербский голкипер Миле Свилар во встрече Бенфика – Манчестер Юнайтед соответственно.

Shakhtar Donetsk's Dmytro Riznyk is only the third goalkeeper in Champions League history to score an own goal and save a penalty in the same match.



The others:

Mile Svilar (BENFICA vs Manchester United, Oct 2017)

Roberto Jiménez (OLYMPIACOS vs Juventus, Nov 2014) pic.twitter.com/olvEM647YY — Opta Analyst (@OptaAnalyst) October 22, 2024

Напомним, на 29-й минуте игры Ризнык отличился автоголом, а во втором тайме он парировал удар Леандро Троссарда с 11-метровой отметки. Это произошло на 77-й минуте игры, когда бельгиец бесхитростно пробил по центру, а голкипер "горняков" выставил ноги и отразил удар.