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Ризнык стал третьим голкипером в истории Лиги чемпионов, который забил автогол и отбил пенальти в одном матче

Олексій Мурзак — 23 октября, 01:00
Ризнык стал третьим голкипером в истории Лиги чемпионов, который забил автогол и отбил пенальти в одном матче
Дмитро Різник
ФК Шахтар

Голкипер донецкого Шахтера Дмитрий Резник стал 3-м вратарем в истории Лиги чемпионов, отличившийся автоголом и отразивший пенальти в одном матче турнира.

Об этом сообщил статистический портал Opta .

Предыдущие два случая случались в 2014 и 2017 годах: подобным отмечались вратарь Роберто Хименес в матче Олимпиакос – Ювентус и сербский голкипер Миле Свилар во встрече Бенфика – Манчестер Юнайтед соответственно.

Напомним, на 29-й минуте игры Ризнык отличился автоголом, а во втором тайме он парировал удар Леандро Троссарда с 11-метровой отметки. Это произошло на 77-й минуте игры, когда бельгиец бесхитростно пробил по центру, а голкипер "горняков" выставил ноги и отразил удар.

Шахтар Дмитро Різник Ліга чемпіонів-2024/25

Шахтар

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