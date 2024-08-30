Заря в большинстве обыграла Оболонь в 5 туре УПЛ

Луганская Заря одержала выездную победу над Оболонью в рамках 5-го тура Украинской Премьер-лиги.

Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу луганчан. Петарь Мичин сумел забить уже на 19-й минуте встречи, а на 52-й минуте Филипп Будковский забил свой дебютный гол за Зарю по возвращении с передачи Дениса Антюха.

Усложнило ситуацию для Оболонни удаление Валерия Дубка, который за 4 минуты получил желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

Подопечные Младена Бартуловича были близки, чтобы довести счет до разгромного, однако взятие ворот Эдуарда Герреро было отменено после просмотра VAR.

Чемпионат Украины — УПЛ

5 тур, 30 августа

Оболонь — Заря 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 - 19 Мичин, 0:2 - 52 Будковский

Состав ы команд

Оболонь: Федоровский, Осман (Чернов 72), Дубко, Приймак, Карась, Мединский, Черненко, Мороз, Виттенчук (Бычек, 83), Теслюк (Тарануха, 60), Суханов (Близниченко, 46).

Запасные: Рыбка, Марченко, Груша, Т. Лях, Слободян

Заря: Турбаевский, Вантух, Джордан, Дришлюк, Тронтель, Антюх, Яцик (Горбач 83), Башич, Мичин, Герреро, Будковский (Бенито, 65).

Запасные: Сапутин, Мацапура, Эскинья, Гусев, Хахлев, Слесарь, Кирюханцев, Жуниньо, Кораблин.

Предупреждения: Будковский 48, Дубко 58, Дубко 62, Бенито 69, Дришлюк 85

Удаление: Дубко 62 (вторая желтая)

После этой игры Заря поднялась на промежуточное второе место в турнирной таблице с девятью очками, Оболонь одновременно остается на последней строчке чемпионата Украины, имея лишь один зачетный балл. В следующей игре луганчане встретятся с киевским Динамо, а Оболонь — с Александрией.