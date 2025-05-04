Гол Довбика принес Роме победу над Фиорентиной в борьбе за зону Лиги чемпионов

В воскресенье, 4 мая, состоялся матч 35 тура Серии А между Эмполи и Лацио. Столичная команда одержала победу благодаря голу Булайе Диа уже на первой минуте поединка. Арбитр матча показал две красные карточки – в первом тайме Лоренцо Коломбо из Эмполи, во втором – Эльсеиду Хюсаю из Лацио.

Украинский хавбек Виктор Коваленко даже не попал в заявку Эмполи на матч. Его команда не знает вкуса побед уже в 20 матчах Серии А подряд и сейчас занимает предпоследнее, 19 место в турнирной таблице.

Позже на "Бриантео" местная Монца принимала Аталанту, которая еще сохраняет математические шансы на чемпионство.

Хозяева поля в свою очередь до начала этого поединка сохраняли шансы на сохранение прописки в Серии А. Однако эти шансы были уничтожены командой Джан Пьеро Гасперини, которая победила со счетом 4:0. Дублем отметился Шарль Де Кетеларе.

Самым интересным для украинцев противостоянием был матч между Ромой и Фиорентиной. В стартовом составе "джаллоросси" вышел Артем Довбик. И именно форвард сборной Украины сделал то, что принесло его команде победу.

На последней минуте добавленного к первому тайму времени 27-летний нападающий ударом в падении головой успешно замкнул скидку от Эльдора Шомуродова. Этот гол стал единственным в этом поединке, а потому команда Довбика заработала три очка и поднялась в зону Лиги чемпионов.

В последнем матче вечера Болонья сыграет с Ювентусом. Обе команды ведут борьбу за место в еврокубковой зоне.

Чемпионат Италии – Серия А

35 тур, 4 мая

Эмполи – Лацио – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 1 Диа.

Удаление: 38 Коломбо – 76 Хюсай.

Монца – Аталанта 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 – 12 Де Кетеларе, 0:2 – 23 Де Кетеларе, 0:3 – 47 Лукман, 0:4 – 89 Брешианини.

Рома – Фиорентина 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 45+5 Довбик.

21:45 Болонья – Ювентус

Турнирная таблица Серии А

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Напомним, что вчера, 3 мая, Интер и Наполи одержали победы с одинаковым счетом над Вероной и Лечче соответственно.