Бенфика с Трубиным прошла в 1/8 финала, Бавария на последних минутах спаслась от поражения Селтику

Во вторник, 18 февраля, стартовали ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Первыми на поле "Сан-Сиро" сошлись Милан и Фейенорд, который на прошлой неделе одержал неожиданную минимальную победу.

Игра началась с того, что экс-форвард роттердамцев Сантьяго Хименес вывел свою новую команду вперед, сравняв счет в противостоянии.

Проблемы у "россонери" появились на старте второго тайма, когда Тео Эрнандес получил за свою симуляцию вторую желтую карточку, оставив команду Сержиу Консейсау в меньшинстве. Через 20 минут этим воспользовался Хулиан Карранса, который восстановил паритет в матче, чем принес нидерландскому клубу путевку в 1/8 финала.

Лига чемпионов сезона-2024/25

Стыковые ответные матчи, 18 февраля

Милан – Фейенорд 1:1 (1:0) – по сумме двух матчей 1:2

Голы: 1:0 – 1 Хименес, 1:1 – 73 Карранса.

Удаление: 51 Эрнандес (Милан, вторая желтая карточка).

Через несколько часов за бортом главного еврокубка к "дьяволам" неожиданно присоединилась Аталанта, которая во второй раз, еще и дома, проиграла Брюгге.

В первом тайме бельгийцы просто поиздевались над соперником, трижды отличившись в воротах Марко Карнесеки. Бергамаскам после перерыва удалось быстро забить свой первый мяч, а затем они получили прекрасную возможность сократить отставание до минимума. Однако Адемола Лукман не реализовал пенальти.

Аталанта продолжила давить, нанесла 19 ударов за вторую 45-минутку, однако больше никто не забивал. Брюгге дважды победил и заслуженно прошел дальше.

Аталанта – Брюгге 1:3 (0:3) – по сумме двух матчей 2:5

Голы: 0:1 – 3 Тальби, 0:2 – 27 Тальби, 0:3 – 45+3 Ютгла, 1:3 – 46 Лукман.

На 61-й минуте Адемола Лукман (Аталанта) не реализовал пенальти (вратарь).

Еще одна неожиданность могла произойти в Мюнхене, где местная Бавария ничего не могла сделать с обороной Селтика. Еще и Харри Кейна пришлось менять в перерыве из-за повреждения икроножной мышцы.

А вот шотландцы в свою очередь шокировали немцев, открыв счет в середине второго тайма. Такого развития событий мало кто ожидал. Игра постепенно приближалась к дополнительному времени, но против выступил Альфонсо Дэвис, который вырвал для своей команды ничью и место в следующей стадии.

Бавария – Селтик 1:1 (0:0) – по сумме двух матчей 2:1

Голы: 0:1 – 63 Кюн, 1:1 – 90+4 Дэвис.

Самый интересный поединок прошел в Лиссабоне. Бенфика и Монако на двоих забили сразу шесть голов. И стоит отметить, что Анатолий Трубин не может записать этот матч в свой актив.

Французы имели неплохие шансы на успех по ходу второй половины игры, когда они вели в счете 3:2 за девять минут до конца встречи. Однако "орлы" довольно быстро отыгрались (снова) и отстояли необходимый результат, который вывел их в 1/8 финала.

Бенфика – Монако 3:3 (1:1) – по сумме двух матчей 4:3

Голы: 1:0 – 22 Актюркоглу, 1:1 – 32 Минамино, 1:2 – 51 Бен Сегир, 2:2 – 76 Павлидис (пенальти), 2:3 – 81 Иленикена, 3:3 – 84 Кокчу.

Завтра пройдут остальные четыре ответных матча стыков, после которых определятся все участники 1/8 финала Лиги чемпионов.

В одной из таких игр сойдутся Реал и Манчестер Сити, чей тренер после домашнего поражения со счетом 2:3 не очень верит в успех своих подопечных.