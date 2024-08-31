Полесье разгромило Черноморец в 5 туре УПЛ

Житомирское Полесье одержало уверенную победу над одесским Черноморцем в матче 5 тура Украинской Премьер-лиги.

Поединок завершился со счётом 3:1. Подопечные Имада Ашура уже в дебюте встречи вышли вперед. На 3 минуте Александр Назаренко реализовал пенальти, назначенное за игру рукой. И тот же Назаренко отличился еще и ассистом на Пайшао.

В середине первого тайма Полесье получило право на еще один пенальти, а Алексей Гуцуляк довел счет до разгрома, добив из добивания. Однако нельзя сказать, что "волки" тотально доминировали весь первый тайм. У Черноморца также были хорошие моменты, и в добавленное время одесситы смогли отквитать гол.

Однако в добавленное ко второму тайма время Богдан Леднев поставил точку во встрече.

Чемпионат Украины — УПЛ

5 тур, 31 августа

Черноморец - Полесье 1:4 (1:3)

Голы: 0:1 - 3 Назаренко (пен.), 0:2 - 8 Пайшао, 0:3 - 35 Гуцуляк, 1:3 - 45+4 Бутко, 1:4 - 90+6 Леднев.

Черноморец: Рудько, Удод, Ермаков (Кисель 46), Бутко (к), Кайо, Белошевский, Шпорн (Сигеев 46), Габелок, Попов, Петряк, Хобленко.

Полесье: Волынец, Михайличенко, Чоботенко, Далстелла, Тейлор (Смоляков 40), Бабенко (к), Таллес (Мустафаев 63), Крушинский, Гуцуляк (Макуана 46), Назаренко (Леднев 62), Пайшао.

По итогам 5 туров Полесье набрало 10 баллов и занимает 2 строчку в турнирной таблице. Черноморец за 5 поединков одержал всего 1 победу и с тремя очками находится на 14 месте.