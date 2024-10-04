Челси с Мудриком разобрался с Гентом, Омония Безуса разгромила Викингур в 1 туре Лиги конференций

Сегодня, 3 октября, прошли матчи основного этапа Лиги конференций сезона-2024/25.

Кипрская Омония дома разгромила исландский Викингур. Украинский полузащитник Роман Безус пропускал игру из-за травмы. ЛАСК с Максимом Таловеровым дома расписал мировую Юргорден.

Челси разобрался в домашнем матче с Гентом. Украинский вингер Михаил Мудрик отыграл весь матч и отличился результативной передачей.

Лига конференций УЕФА

1 тур, 3 октября

Гайденгайм – Олимпия Любляна 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – 6 Бек, 1:1 – 77 Бланко, 2:1 – 83 Ваннер

Динамо Минск – Хартс 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – 21 Альфред, 1:1 – 37 Политевич (автогол), 1:2 – 90+4 Данда

Легия – Бетис 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 23 Капюади

Молдё – Ларн 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – 51 Эйкрем, 2:0 – 78 Брюнгильдсен, 3:0 – 90+3 Илер

Ноах – Млада Болеслав 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – 58 Айас, 2:0 – 76 Пенсон

Омония – Викингур Рейкьявик 4:0 (0:0)

Голы: 1:0 – 51 Кулибали, 2:0 – 81 Какулис, 3:0 – 86 Алиум, 4:0 – 90 Какулис

Серкль Брюгге – Санкт-Галлен 6:2 (3:0)

Голы: 1:0 – 3 Минда, 2:0 – 26 Денкей, 3:0 – 43 Денкей, 4:0 – 54 Денкей, 4:1 – 58 Чобот, 5:1 – 63 Манье, 6:1 – 68 Манье , 6:2 – 81 Мамбимби

Астана – Бачка-Топола 1:0

Гол: 1:0 – Кажуколова

Борец Баня-Лука – Панатинаикос 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – 11 Бакасетас, 1:1 – 50 Деспотович

Копенгаген – Ягеллония 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – 12 Хацидиакос, 1:1 – 51 Пулулу, 1:2 – 90+8 Чурнилов

ЛАСК - Юргорден 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – 26 Бериша, 2:0 – 50 Флекер, 1:2 – 57 Приске, 2:2 – 65 Нгуен

Лугано – ИГ 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – 34 Пападопулос, 2:0 – 56 Маркеш, 3:0 – 90+2 Дос Сантос

Петрокуб – Пафос 1:4 (1:2)

Голы: 1:0 – 26 Лунгу (пен), 1:1 – 33 Коррея, 1:2 – 37 Жажа, 1:3 – 53 Коррея, 1:4 – 82 Нам

Фиорентина – Нью-Сейнтс 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – 65 Адли, 2:0 – 68

Челси – Гент 4:2 (1:0)

Голы: 1:0 – 12 Вейга, 2:0 – 46 Нету, 2:1 – 50 Ватанабе, 3:1 – 63 Кунку, 4:1 – 70 Дьюсбери-Голл, 4:2 – 90 Гендельман

Шэмрок Роверс – АПОЕЛ 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – 59 Лайфис, 1:1 – 90+2 Уоттс

Напомним, накануне португальская Витория дома уверенно разобралась со словенским Целе. Истанбул уступил австрийскому Рапиду.