Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Футбол

Асист Мудрика помог Челси разгромить Барроу в Кубке Футбольной лиги

Володимир Кук — 24 сентября, 23:38
Асист Мудрика помог Челси разгромить Барроу в Кубке Футбольной лиги
Михайло Мудрик
Getty Images

Сегодня, 24 сентября, Челси Михаила Мудрика деклассировал Барроу (5:0) в матче 1/16 кубка Футбольной лиги.

Лондонский клуб благодаря хеттрику Кристофера Нкунку без проблем обыграл клуб из второй лиги Англии. Мудрик отличился результативной передачей.

Кубок Футбольной лиги.
1/16 24 сентября

Челси – Барроу 5 :0 (3:0)

Голы: 1:0 – 8 Нкунку, 2:0 – 15 Нкунку, 3:0 – Фармен (автогол), 4:0 – 48 Нету, 5:0 – 75 Нкунку

Напомним, что недавно Мудрик провел разговор с боссами лондонского клуба. Руководство сообщило, что украинец сейчас фактически борется за свое будущее у Челси.

Именно от его результатов зависит, останутся ли он в команде или покинет ее уже зимой.

Челсі Михайло Мудрик Кубок футбольної ліги Барроу

Челсі

Стала известна оценка Мудрика в матче против Барроу
Бывший футболист Челси намекнул на начало съемок в порно
Мудрик выйдет в старте Челси на матч кубка Футбольной лиги против Барроу
Мудрик провел разговор с руководством Челси относительно своего будущего
Мареска ответил на вопрос об отсутствии игрового времени в Мудрике

Последние новости