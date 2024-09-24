Асист Мудрика помог Челси разгромить Барроу в Кубке Футбольной лиги

Сегодня, 24 сентября, Челси Михаила Мудрика деклассировал Барроу (5:0) в матче 1/16 кубка Футбольной лиги.

Лондонский клуб благодаря хеттрику Кристофера Нкунку без проблем обыграл клуб из второй лиги Англии. Мудрик отличился результативной передачей.

Кубок Футбольной лиги.

1/16 – 24 сентября

Челси – Барроу 5 :0 (3:0)

Голы: 1:0 – 8 Нкунку, 2:0 – 15 Нкунку, 3:0 – Фармен (автогол), 4:0 – 48 Нету, 5:0 – 75 Нкунку

Напомним, что недавно Мудрик провел разговор с боссами лондонского клуба. Руководство сообщило, что украинец сейчас фактически борется за свое будущее у Челси.

Именно от его результатов зависит, останутся ли он в команде или покинет ее уже зимой.